Diabète de type 2 : les bienfaits de l’exposition à la lumière

L'ESSENTIEL L'exposition à la lumière naturelle aide les diabétiques à avoir des taux de glucose sanguin dans la fourchette normale pendant plus longtemps et avec moins de variabilité.

L'étude a aussi confirmé que l'horloge interne et le métabolisme sont influencés par la lumière naturelle.

Les résultats doivent désormais être confirmés en conditions réelles.

En 2022, l’OMS estimait que plus de 830 millions de personnes dans le monde étaient diabétiques, le diabète de type 2 représentant la majorité des cas. Si l’alimentation et la sédentarité font partie des principales raisons de la hausse des cas, le manque d’exposition à la lumière du jour naturelle semble aussi jouer un rôle.

C’est ce que révèle une étude menée par une équipe de l'Université de Genève (UNIGE), des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), de l'Université de Maastricht et du Centre allemand de recherche sur le diabète (DDZ).

Diabète de type 2 : un taux de glucose "normal" plus stable avec la lumière naturelle

Les chercheurs se sont interrogés sur le rôle de la lumière naturelle dans le diabète de type 2, car de précédents travaux ont montré que la perturbation des rythmes circadiens était impliquée dans le développement des troubles métaboliques. Or, la lumière du jour aide justement à synchroniser l’horloge biologique.

Pour répondre à leurs questions, ils ont recruté treize volontaires âgés de 65 ans et plus, vivant avec un diabète de type 2. Les participants ont passé quatre jours et demi dans des espaces de vie éclairés soit par la lumière naturelle provenant de grandes fenêtres, soit par la lumière artificielle. Quatre semaines après, ils étaient installés dans l'autre environnement lumineux pendant la même durée.

"Ce modèle expérimental nous permet d'examiner les mêmes personnes dans les deux conditions, ce qui limite la variabilité individuelle dans nos résultats", précise Joris Hoeks qui a codirigé l’étude dans un communiqué. "À l'exception de la source de lumière, tous les autres paramètres liés au mode de vie – repas, sommeil, activité physique, temps passé devant un écran, etc. - étaient strictement identiques."

Meilleur contrôle du taux de sucre

Les analyses effectuées après ces courts séjours dans ces environnements contrôlés révèlent que chez les personnes exposées à la lumière naturelle, les taux de glucose sanguin se situaient dans la fourchette normale pendant plus longtemps, avec moins de variabilité. "Il s’agit de deux éléments importants qui indiquent que nos volontaires diabétiques ont réussi à mieux contrôler leur taux de sucre", explique Pr Patrick Schrauwen, l’autre co-directeur de la recherche. "De plus, leur taux de mélatonine était légèrement plus élevé le soir, et le métabolisme oxydatif des graisses était également amélioré."

La lumière naturelle influence bien le métabolisme

Des analyses ont été effectuées sur des échantillons de sang et de muscle, prélevés sur les diabétiques volontaires avant, pendant et après chaque régime lumineux. "Nous avons analysé la régulation des horloges moléculaires dans des cellules musculaires squelettiques en culture, ainsi que les lipides, les métabolites et la transcription des gènes dans le sang. Tous ces résultats montrent clairement que l'horloge interne et le métabolisme sont influencés par la lumière naturelle. Cela pourrait expliquer l'amélioration de la régulation de la glycémie et la meilleure coordination entre l'horloge centrale du cerveau et les horloges des organes", explique Pr Charna Dibner qui a aussi dirigé les travaux.

Ces résultats doivent encore être confirmés par des études en conditions réelles. Mais les auteurs de l’étude, publiée dans la revue Cell Metabolism, estiment qu’il s’agit de la première preuve de l'impact bénéfique de la lumière naturelle sur les personnes atteintes de diabète de type 2.