Lumière naturelle : plus heureux sont ceux qui vivent dans un appartement ensoleillé

Première source de production de vitamine D, la lumière du soleil favorise la consolidation des os et le développement d’une bonne immunité. Avoir un éclairage naturel chez soi a également un impact positif sur le moral. Des chercheurs chiliens ont notamment observé le lien entre la lumière naturelle et le bien-être au sein des foyers.

Cette recherche a été menée par Javiera Morales Bravo, architecte à l’Université du Chili à Santiago, et Pablo Naverrete-Hernandez, maître de conférences au département d'architecture paysagère de l'Université de Sheffield (Royaume-Uni). La pandémie de Covid-19 les a amenés à se questionner sur l’importance de se sentir bien chez soi. La crise sanitaire a notamment été marquée par une augmentation des cas d’anxiété et de dépression qui ont été associés aux confinements successifs.

Des démonstrations architecturales en 3D

Pour cette étude publiée dans la revue scientifique Building and Environment, ils ont conçu une expérience virtuelle regroupant 25 simulations architecturales en 3D. Chacune présentait une quantité de lumière naturelle dans le salon, la cuisine, la chambre ou encore la salle de bain. Les maisons n’avaient pas le même nombre de fenêtres. Les ouvertures sur l’extérieur étaient également de taille différente pour chaque présentation 3D.

Les simulations ont été montrées à 750 volontaires qui ont dû ensuite les évaluer sur une échelle de 1 à 10. Le chiffre 1 signifiait que l’environnement n’avait aucun impact sur leur humeur et le chiffre 10 pouvait symboliser une émotion forte comme la joie ou la tristesse.

Résultats : plus la lumière naturelle se diffuse dans une maison ou un appartement, plus les participants ont déclaré se sentir heureux. Les auteurs de l’étude ont également souligné que ce sentiment d’euphorie était très fort lorsque les fenêtres recouvraient près de 40% de l’espace mural.

Des surfaces murales aux tons clairs pour favoriser le bien-être

Au cours des recherches, les deux experts ont aussi constaté que les surfaces murales ont des retentissements sur le bonheur des résidents. "Les tons clairs et les tons blancs reflètent la lumière dans un espace intérieur, tandis que les couleurs sombres l’absorbent (…) Par conséquent, le choix de la couleur des murs a un impact sur la quantité de lumière présente dans un espace intérieur, ce qui influe sur le bonheur et la tristesse", a souligné Javiera Morales Bravo. L’équipe a également découvert le matériau mural qui suscite le moins de bien-être : la brique. En cause ? Elle détient des propriétés qui ont tendance à absorber la lumière naturelle plutôt que de la diffuser.

"Nos résultats indiquent qu'en maximisant la taille des fenêtres, en augmentant la distance entre les logements pour réduire l'ombre, et en utilisant des matériaux et des couleurs de mur qui reflètent mieux la lumière, les gens perçoivent une augmentation du bonheur et une diminution de la tristesse", a recommandé Pablo Navarrete-Hernandez.