Vitamine D : il faut prendre la bonne !

L'ESSENTIEL Il existe 5 types de vitamine D, classés de 1 à 5.

La vitamine D permet d'augmenter les concentrations de calcium et de phosphore dans le sang.

Un excès de vitamine D peut générer une hypercalcémie, soit un excès de calcium dans le sang.

La vitamine D est essentielle à notre organisme, mais toutes les vitamines D ne se valent pas. C’est la conclusion d’une étude parue dans Frontiers in Immunology. Ses auteurs, des chercheurs britanniques des universités de Surrey et de Brighton, se sont intéressés à deux types de vitamine D : la D2 et la D3. Ils ont comparé leurs effets sur la santé humaine.

D’où vient la vitamine D ?

La vitamine D est primordiale pour la bonne santé des os, mais elle aussi impliquée dans la transmission nerveuse, la régulation hormonale et l’activité des cellules immunitaires. Elle est présente dans l’alimentation : poissons gras, chocolat noir, jaune d’œuf, produits laitiers, etc. Une exposition au soleil de 15 à 20 minutes, avec une protection solaire, offre aussi un apport important. Les différents types de vitamine D sont issus de sources différentes : la vitamine D3 est produite naturellement par la peau grâce à l'exposition au soleil ou à la lumière artificielle, alors que la vitamine D2 provient de certaines plantes et champignons.

La vitamine D3, une alliée du système immunitaire

Pour cette recherche, les scientifiques ont recruté 335 participantes, réparties en trois groupes : le premier a reçu une dose quotidienne de 15 microgrammes de vitamine D2, le second la même dose de vitamine D3 et le dernier un placebo. L’étude s’est déroulée sur une période de douze semaines. Les chercheurs ont observé les effets des différents types de vitamine D sur les gènes. Ils ont constaté qu'ils n'avaient pas les mêmes conséquences : la vitamine D3 a un effet modificateur sur le système immunitaire, ce qui peut fortifier l’organisme contre les maladies virales et bactériennes."Nous avons montré que la vitamine D3 semble stimuler le système de signalisation de l'interféron de type I dans le corps - un élément clé du système immunitaire qui fournit une première ligne de défense contre les bactéries et les virus, explique Colin Smith, auteur principal de l’étude. Ainsi, un apport sain en vitamine D3 peut aider à prévenir les virus et les bactéries de s'implanter dans le corps."

Les effets non-prouvés de la vitamine D2

En revanche, ils estiment que la vitamine D2 a des effets discutables sur la santé humaine. "Le peu d’effets que nous avons constaté lors de l'examen de la vitamine D2 signifie qu'une étude plus vaste est nécessaire de toute urgence pour clarifier ces différences d’impact, souligne la co-autrice de l’étude, Susan Lanham-New. Cependant, ces résultats montrent que la vitamine D3 devrait être la forme privilégiée, pour les aliments enrichis et les compléments alimentaires." Entre le manque de luminosité caractéristique de l’hiver et la pandémie de Covid-19, qui a augmenté le temps passé à l’intérieur, les scientifiques anglais recommandent de consommer des compléments alimentaires ou des aliments riches en vitamine D3. En France, l’Agence nationale de sécurité sanitaire conseille la supplémentation uniquement pour les populations carencées. Pour les autres, elle suggère de s’exposer au soleil, en faisant du sport en extérieur par exemple, et de consommer des produits riches en vitamine D.