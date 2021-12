Pourquoi le système immunitaire des nourrissons est hyper-puissant ?

L'ESSENTIEL Les bébés sont souvent malades mais leur système immunitaire serait en réalité plus efficace que celui des adultes.

Leurs cellules immunitaires agissent plus vite et en plus grand nombre contre les agents pathogènes.

Et si les bébés étaient plus résistants que les adultes ? Cette surprenante hypothèse est bien réelle selon une équipe de chercheurs qui viennent de publier leurs travaux dans la revue Science Immunology. “Le système immunitaire du nourrisson a la réputation d'être faible et sous-développé par rapport à un adulte, mais la comparaison n'est pas tout à fait juste, souligne Donna Farber, l’un des auteurs de l’étude. Les adultes ne tombent pas malades aussi souvent (que les nourrissons) parce que nous avons enregistré des souvenirs des virus qui nous protègent (...) alors que tout ce que le bébé rencontre est nouveau". En réalité donc, leur système immunitaire est bien meilleur pour lutter contre les nouveaux agents pathogènes !

Les cellules immunitaires de bébé détectent les virus avant celles des adultes

Pour mesurer l’efficacité des systèmes immunitaires des bébés et des adultes, les scientifiques ne les ont testés qu’avec de nouveaux agents pathogènes. Le but étant que les deux parties soient à égalité. Ils ont ainsi sélectionné des cellules immunitaires sans mémoires immunologiques chez des souris venant de naître et celles plus âgées. Ils ont ensuite placé chacune de ces deux types de cellules dans des souris infectées par un virus. Et le résultat est probant : les cellules immunitaires de bébés ont détecté des niveaux inférieurs de virus par rapport à celles adultes, ce qui signifie qu’elles ont pu commencer plus tôt à les combattre. D’autre part, elles ont agi plus rapidement et en plus grand nombre contre le virus, ce qui était moins le cas avec les cellules immunitaires adultes.

Le système immunitaire du nourrisson plus efficace que celui des adultes

“Nous avons examiné des cellules immunitaires qui n'avaient jamais été activées, c’est donc une surprise qu'elles se comportent différemment en fonction de l'âge, développe Donna Farber. Ce que cela veut dire, c'est que le système immunitaire du nourrisson est plus efficace et qu'il peut se débarrasser des agents pathogènes au début de la vie. À certains égards, il peut être encore meilleur que le système immunitaire adulte, car il est conçu pour répondre à une multitude de nouveaux agents pathogènes”.

Les bébés, moins touchés par la Covid-19 grâce à leur système immunitaire

Pour les auteurs, ces très bons résultats des cellules immunitaires de bébés pourraient expliquer pourquoi ils sont moins touchés par la Covid-19. "Le SRAS-CoV-2 est nouveau pour absolument tout le monde, avec ce virus nous assistons donc à une comparaison naturelle et égalitaire du système immunitaire de l'adulte et du nourrisson, poursuit Donna Farber. Les adultes confrontés à un nouveau pathogène réagissent plus lentement. Cela donne au virus une chance de se répliquer davantage et c’est à ce moment-là que vous tombez malade”.

Revoir la conception des vaccins pour les enfants

Parmi les autres enseignements de cette étude, les chercheurs pensent avoir compris pourquoi les vaccins sont particulièrement efficaces pendant l'enfance. C’est justement parce que les cellules immunitaires sont plus fortes. "La plupart des formulations et des doses de vaccins sont les mêmes pour tous les âges, mais comprendre les réponses immunitaires des enfants pourrait conduire à utiliser des doses plus faibles et donc à concevoir des vaccins plus efficaces pour ce groupe d'âge", conclut la chercheuse.