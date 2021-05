Effet placebo : les boissons roses augmenteraient les performances sportives

L'ESSENTIEL La consommation d'une boisson colorée artificiellement en rose a augmenté la vitesse et la distance parcourue chez des coureurs.

Cela s'expliquerait par le fait que la couleur rose augmente les attentes en matière de glucides, connus pour réduire l'intensité perçue d'un exercice.

Consommer une boisson rose a conduit à augmenter la sensation de plaisir pendant l'exercice.

Les incroyables pouvoirs de l’effet placebo. Des chercheurs britanniques suggèrent qu’ajouter des colorants dans sa boisson modifie la perception que l’on se fait de sa composition pouvant conduire à l’amélioration de nos performances physiques. Dans une étude publiée le 12 mai dans la revue Frontiers in Nutrition, ils montrent comment un colorant rose améliore la perception de la douleur et augmente les attentes en matière d'apport en sucre et en glucides et contribue à des performances physiques 4,4% plus élevées.

Les glucides améliorent les performances

Cette étude est la première à évaluer l'effet de la couleur des boissons sur les performances physiques. Les chercheurs ont choisi le rose parce que cette couleur modifie la perception de la douceur et augmente les attentes en matière d'apport en sucre et en glucides. Des études antérieures ont montré que se rincer la bouche avec des glucides peut améliorer les performances en réduisant l'intensité perçue de l'exercice. Les chercheurs ont donc voulu évaluer si une boisson rose sans stimulus glucidique permet d’obtenir des avantages similaires grâce à l’effet placebo.

Pour l’étude, les chercheurs ont invité dix participants à courir à plusieurs reprises sur un tapis roulant pendant 30 minutes à la vitesse de leur choix, en veillant à ce que leur effort reste constant. Tout au long de l’exercice, les volontaires se sont rincés la bouche tantôt avec une boisson sucrée faible en calories artificiellement rose et tantôt avec une boisson claire également sucrée et faible en calories. Les deux boissons avaient exactement la même composition et seule leur apparence différait.

Une vitesse améliorée de 4,4%

Les résultats ont montré que les participants ont parcouru en moyenne 212 mètres de plus lorsqu’ils ont consommé la boisson rose et leur vitesse moyenne pendant le test d'effort a également augmenté de 4,4%. Par ailleurs, les volontaires ont expliqué avoir trouvé la course plus agréable lorsqu’ils ont bu la boisson rose. “Les résultats de notre étude combinent nutrition et performance car l'ajout d'un colorant rose à une solution artificiellement sucrée a non seulement amélioré la perception de la douleur mais également amélioré les sensations de plaisir, la vitesse de course et la distance parcourue pendant l’exercice”, a conclu le Dr Sanjoy Deb, chercheur à l’université de Westminster.

Les scientifiques ajoutent que de futures recherches sont nécessaires pour savoir si l'effet placebo provoque une activation similaire des zones de récompense du cerveau que lors la consommation de glucides.