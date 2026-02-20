Pour vous protéger de la myopie, fuyez ce comportement !

L'ESSENTIEL La myopie peut se développer après que les yeux se soient focalisés, pendant une période prolongée, sur des objets de près dans des environnements peu éclairés.

Dans ces conditions, la quantité de lumière atteignant la rétine est réduite.

"Selon ce mécanisme, la myopie peut être contrôlée en exposant l'œil à des niveaux de lumière vive sans danger, sous une constriction pupillaire accommodative limitée."

"La myopie a atteint des proportions quasi épidémiques à l'échelle mondiale, et pourtant, nous n'en comprenons toujours pas pleinement les raisons", a déclaré José-Manuel Alonso, professeur à l'université d'État de New York (États-Unis). Depuis plusieurs années, la hausse des cas est attribuée à l’augmentation du temps passé devant les écrans, notamment chez les enfants et les jeunes adultes. Mais selon une nouvelle étude, publiée dans la revue Cell Reports, ce trouble de la vision serait associé à la quantité de lumière atteignant la rétine lors d'un travail prolongé de près, en particulier en intérieur. Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs américains ont mené une expérience sur des souris souffrant d’une myopie induite par privation visuelle ou par utilisation de verres correcteurs négatifs. Ces deux processus d'induction impliqueraient des mécanismes neuronaux différents.

La myopie se développe lorsque la faible luminosité ne permet pas une activité rétinienne suffisante

Les données montrent que la concentration prolongée sur des objets de près dans des environnements peu éclairés, ce qui limite la quantité de lumière atteignant la rétine, favorise la myopie. "En pleine lumière extérieure, la pupille se contracte pour protéger l'œil tout en laissant passer suffisamment de lumière jusqu'à la rétine. Lorsque l'on se concentre sur des objets proches à l'intérieur, comme un téléphone, une tablette ou un livre, la pupille peut également se contracter, non pas à cause de la luminosité, mais pour améliorer la netteté de l'image. En faible luminosité, cette combinaison peut réduire considérablement l'illumination rétinienne", a expliqué Urusha Maharjan, qui a participé aux travaux. À l'inverse, la myopie ne se développe pas quand l'œil est exposé à une lumière vive et que la constriction pupillaire (les pupilles de l'œil se contractent automatiquement en réponse à la lumière) est régulée par la luminosité de l'image plutôt que par la distance de vision.

Plus la capacité de l’œil à modifier sa puissance optique augmente pour voir net, plus la pupille se contracte

D’après les résultats, les verres correcteurs négatifs, utilisés pour induire la myopie, réduisent l'illumination rétinienne en contractant la pupille par un processus appelé "accommodation" (c'est-à-dire une augmentation de la puissance du cristallin lors de la mise au point sur des images proches). Cette constriction pupillaire s'accentue lorsque l'accommodation est accrue, que ce soit par la réduction de la distance de vision ou par le port de verres correcteurs négatifs. "Selon ce mécanisme, la myopie peut être contrôlée en exposant l'œil à des niveaux de lumière vive sans danger, sous une constriction pupillaire accommodative limitée."

Myopie : "une nouvelle perspective sur la prévention et le traitement"

Les auteurs mettent aussi en évidence d'autres perturbations liées à la myopie, telles que la modification des mouvements oculaires lors de l'accommodation et l'efficacité du clignement des yeux pour la constriction pupillaire. "Cette recherche propose une hypothèse vérifiable qui redéfinit l'interaction entre les habitudes visuelles, l'éclairage et la mise au point de l'œil. C'est une hypothèse fondée sur des données physiologiques mesurables qui rassemble de nombreuses données existantes. Des recherches supplémentaires sont nécessaires, mais elle nous offre une nouvelle perspective sur la prévention et le traitement", ont conclu les scientifiques.