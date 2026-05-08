Alzheimer : y aurait-il un lien avec l’obésité ?

Dix millions de personnes sont touchées par la démence chaque année. Pour la majorité d’entre elles, il s’agit de la maladie d’Alzheimer, précise l’Organisation Mondiale de la Santé. En parallèle, l’obésité touche de plus en plus d’individus à travers le monde : le nombre de cas a doublé depuis 1990. Selon des scientifiques de l’université de Floride, il pourrait y avoir un lien entre les deux pathologies : le métabolisme.

Obésité et Alzheimer : la perturbation du métabolisme comme point commun

"L'obésité est un facteur de risque majeur de maladies métaboliques, et de plus en plus de données établissent un lien entre elle, la santé cérébrale et le risque de démence", expliquent-ils dans la revue Cells. L’obésité et la maladie d’Alzheimer impliquent toutes deux des "dysfonctionnements des principaux systèmes énergétiques cellulaires". Les scientifiques ont identifié des perturbations dans deux processus au sein des mitochondries, qui fournissent de l’énergie aux cellules : le cycle de l’acide tricarboxylique et la chaîne de transport d’électrons. "Lorsque ces systèmes sont altérés, les cellules produisent moins d'énergie et génèrent davantage de molécules nocives appelées espèces réactives de l’oxygène, développent-ils. Ce déséquilibre crée un état de 'stress énergétique' et de dommages oxydatifs, ce qui signifie que des éléments essentiels de la cellule, tels que les protéines, les lipides et l'ADN, commencent à se dégrader." Dans le cerveau, cela peut se traduire par une modification des protéines tau et une accumulation de peptide β-amyloïde, qui sont caractéristiques de la maladie d’Alzheimer.

Les cellules adipeuses pourraient être un lien entre Alzheimer et l'obésité

L’équipe de recherche s’est aussi intéressée au rôle du tissu adipeux. Les cellules adipeuses émettent des hormones qui participent à la régulation du métabolisme. "Mais en cas d'obésité, ces signaux sont déséquilibrés, indiquent les auteurs. Conjugué à une inflammation chronique de bas grade dans tout le corps, ce déséquilibre perturbe davantage la communication entre le corps et le cerveau, augmentant ainsi la vulnérabilité à la neurodégénérescence." Shailaja Allani, docteure en sciences et autrice principale de l’étude, souligne que les modifications du métabolisme apparaissent avant que les premiers symptômes d’Alzheimer soient visibles. Ainsi, elles pourraient devenir des "marqueurs d'alerte précoce potentiels" pour identifier les personnes à risque.

Obésité et Alzheimer : la piste du microbiote intestinal

"Cette recherche met en évidence un changement de perspective : on ne considère plus l'obésité et la maladie d'Alzheimer comme des affections distinctes, mais comme des processus interconnectés, ancrés dans la santé métabolique, conclut-elle. Cela ouvre la voie à des interventions plus précoces et plus complètes, ciblant les mécanismes biologiques sous-jacents communs aux deux maladies, au lieu de réagir seulement une fois les dommages installés." Avec son équipe, elle cite notamment le microbiote intestinal, comme potentielle cible de prévention. "À l'état équilibré, il soutient la fonction immunitaire et produit des composés bénéfiques, tels que les acides gras à chaîne courte, qui contribuent à protéger les neurones et pourraient réduire le risque de maladie d’Alzheimer, développent les scientifiques. En revanche, en cas de perturbation, l'augmentation de la perméabilité intestinale permet aux molécules inflammatoires de pénétrer dans la circulation sanguine, alimentant l'inflammation cérébrale, le stress oxydatif, les pathologies amyloïdes et tau, et, à terme, les lésions neuronales, autant de caractéristiques de la neurodégénérescence." Avant toute évolution de la prise en charge, des études cliniques devront confirmer les liens entre obésité, Alzheimer et métabolisme.