Grippe : bientôt une obligation vaccinale pour les soignants ?

L'ESSENTIEL Seuls environ 20 % des professionnels de santé sont vaccinés contre la grippe.

Étant donné que cette recommandation est "trop peu suivie", l’Académie nationale de médecin recommande l’obligation vaccinale pour les soignants.

Elle demande que cette obligation soit assortie d’une gratuité du vaccin.

Les deux dernières épidémies d’infections grippales ont été particulièrement intenses, entraînant de nombreuses consultations, hospitalisations et séjours en réanimation, en raison de la co-circulation inhabituelle des trois virus grippaux, selon l’Académie nationale de médecine (ANM). « On a beaucoup de cas groupés qui apparaissent au même endroit la même semaine dans les hôpitaux et les Ehpad. À l'évidence ce sont des cas liés aux soignants », a déclaré, au micro de France Inter, Christine Rouzioux, professeur de virologie et membre de l’autorité sanitaire.

Vaccination chez les soignants : "Beaucoup se sentent non concernés, faute de percevoir la grippe comme grave"

Pour rappel, la vaccination contre la grippe, prise en charge à 100 % par l’Assurance Maladie, est recommandée pour les professionnels de santé, notamment ceux en contact régulier et prolongé avec des personnes à risque de grippe sévère et les personnes séjournant dans un établissement de soins de suite ou dans un établissement médicosocial d’hébergement quel que soit leur âge. La raison : ils "peuvent être source de grippes nosocomiales." Cependant, cette recommandation est trop peu suivie par les soignants, selon l’ANM. "Beaucoup se sentent non concernés, faute de percevoir la grippe comme grave", a-t-elle souligné. En effet, seulement 20 % soignants sont vaccinés, à ce jour, contre ce virus, "alors que l’efficacité des vaccins est bien démontrée, tant par la protection individuelle que collective, limitant aussi l’absentéisme dans les services cliniques qui peuvent être débordés en période épidémique."

Rendre le vaccin contre la grippe obligatoire et gratuit pour les soignants

Ainsi, le 28 avril dernier, l’Académie a analysé l’obligation vaccinale contre la grippe pour tous les personnels soignants, incluant tous les personnels en contacts avec des patients vulnérables à risque d’infection grippale, dans tous ses aspects. Le verdict est tombé : elle s’est prononcée, pour la troisième fois, en faveur de l’obligation vaccinale contre la grippe pour tous les personnels de soins, y compris ceux exerçant en libéral ainsi que les aidants en contact avec des patients vulnérables à risque d’infection grippale. "Par principe d’équité et d’efficacité", elle demande la gratuité du vaccin, y compris pour les libéraux. En outre, elle préconise que la vaccination "soit à la charge de l’employeur de garantir et faciliter un accès simple et d’instaurer un pilotage par un suivi régulier. Des stratégies de communication nécessitent d’être adaptées au contexte actuel."

Pour l’heure, aucune information n’a été donnée pour les cas de refus, d’après FranceInfo. Toutefois, l’ANM évoque la situation en Finlande où "un changement de service pour écarter ces personnels et empêcher les contacts dans des services particulièrement sensibles" est mis en place. "Refuser la vaccination pour les soignants, c’est nier leurs responsabilités médicales vis-à-vis des patients dont ils ont la charge. Le coût de la vaccination est bien moindre que le coût de la grippe en termes d'hospitalisations, de consultations, de patients en réanimation, de mortalité et de productivité du fait de l'absentéisme des soignants", a signalé Christine Rouzioux.