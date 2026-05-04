Trois morts contaminés sur un bateau de croisière : c’est quoi le hantavirus ?

Trois morts sur un bateau de croisière, et une personne en soins intensifs. Ces cas seraient liés à un hantavirus, une famille de virus responsable de syndrome respiratoire aigu. Les personnes touchées étaient passagères du MV Hondius : le navire avait quitté Ushuaia, en Argentine, pour le Cap Vert au large de l’Afrique.

Des personnes infectées par un hantavirus sur un bateau de croisière

"À ce jour, un cas d'infection à hantavirus a été confirmé en laboratoire, et cinq autres cas sont suspectés. Sur les six personnes affectées, trois sont décédées et une se trouve actuellement en soins intensifs en Afrique du Sud", indique l’Organisation Mondiale de la Santé, citée par France 24. Elle ajoute que des investigations sont en cours, notamment une enquête épidémiologique et un séquençage du virus. Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’OMS, précise qu’une "action rapide et coordonnée est essentielle pour limiter les risques et protéger la santé publique".

Hantavirus : comment la maladie se transmet entre les rongeurs et l’humain ?

Les personnes infectées pourraient avoir été contaminées par des rongeurs infectés. "Les humains peuvent contracter une infection à hantavirus en inhalant des gouttelettes de salive ou d’urine en suspension dans l’air, ou des poussières d’excréments provenant de rongeurs sauvages infectés, explique le Ministère de la santé français. La transmission peut également, mais beaucoup plus rarement, survenir lors d’un contact direct entre une matière contaminée et la peau non intacte (éraflée), ou encore, par ingestion d’aliments ou d’eau contaminés. Il n’y a pas de transmission interhumaine (d’homme à homme)." Selon les données du Centre national de référence des hatavirus, les infections par hantavirus recensées ces dernières années concernaient principalement le quart Est de l’Hexagone. Cinq types d’hantavirus ont été détectés sur le territoire : le virus Puumala, le virus Seoul, le virus Tula, le virus Nova et le virus Landiras. Certains provoquent une fièvre hémorragique avec syndrome rénal, d’autre un syndrome cardio-pulmonaire.

Quels sont les symptômes des infections par des hantavirus ?

Les passagers de cette croisière ont été touchés par la deuxième forme de cette pathologie. Le Ministère de la Santé explique qu’elle se manifeste d’abord par des symptômes semblables à ceux de la grippe. "Des troubles fugaces de la vision, de type ‘myopie aigüe’ sont évocateurs de fièvre hémorragique à syndrome rénal, développe le Ministère sur son site. Des manifestations respiratoires discrètes peuvent être présentes dans un tiers des cas. La fièvre hémorragique avec syndrome rénal est une infection le plus souvent bénigne, parfois asymptomatique, mais qui peut, dans certains cas, entraîner des signes cliniques graves, notamment une atteinte rénale."

Aucun traitement spécifique ne permet de soigner la maladie. La prise en charge concerne uniquement sur les symptômes. Selon l’Institut Pasteur, les infections par les hantavirus restent rares dans certaines pays, mais sont plus fréquentes dans d’autres. En France, une centaine de cas nécessitant une hospitalisation sont détectés en moyenne chaque année, alors que plusieurs centaines jusqu'à plusieurs milliers de cas sont enregistrés annuellement en Allemagne et en Scandinavie.