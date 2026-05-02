Cette IA peut anticiper l’arrêt cardiaque avant qu’il ne soit trop tard

L'ESSENTIEL Une IA analyse les ECG sur de longues durées.

Elle peut prédire des arrêts cardiaques à l’avance.

Cette technologie doit encore être validée en conditions réelles.

Anticiper un arrêt cardiaque quelques minutes avant qu’il ne se produise : ce scénario devient plus crédible grâce à l’intelligence artificielle (IA). Aux Etats-Unis, des chercheurs de la Perelman School of Medicine et de Penn Engineering ont développé un modèle capable d’analyser en continu les électrocardiogrammes (ECG) pour détecter des signaux faibles annonciateurs d’événements graves. Leurs travaux, publiés sur la plateforme arXiv, ouvrent la voie à une surveillance cardiaque beaucoup plus prédictive.

Une IA qui lit le cœur comme un langage

Chaque seconde, les hôpitaux enregistrent des quantités massives de données cardiaques. Comme le souligne le cardiologue Rajat Deo dans un communiqué, "les hôpitaux génèrent d’énormes flux de données ECG – des traces électriques du cœur qui constituent l’une des archives les plus riches et les moins exploitées de la médecine". Jusqu’ici, ces informations étaient surtout utilisées en temps réel, puis peu exploitées. Pour changer cela, cliniciens et informaticiens ont cherché à transformer ces données en outil prédictif capable d’alerter avant une dégradation.

Le modèle développé, baptisé CAMEL (Cardiac Autoregressive Model for ECG Language-Modeling), adopte une approche originale. "Les modèles existants se concentrent sur la classification des signaux ECG", explique Rajeev Alur. Ici, l’IA traite les rythmes cardiaques comme un langage à décrypter.

Concrètement, CAMEL analyse des heures de données continues, bien au-delà des extraits classiques de 10 secondes. Il croise ces informations avec des données cliniques pour détecter des motifs subtils. Résultat : le système pourrait anticiper certaines arythmies ou un arrêt cardiaque 10 à 15 minutes avant leur survenue. Selon Rajat Deo, le modèle a déjà montré des résultats prometteurs pour identifier des signaux faibles annonçant des troubles graves comme la fibrillation ventriculaire.

Un outil à tester en conditions réelles

Avant un usage de routine, les chercheurs prévoient de tester l’outil en conditions réelles, sans alerter immédiatement les soignants. "La dernière chose que je veux, c’est déclencher une alerte à 2 heures du matin sur un faux signal", insiste Rajat Deo. L’enjeu est donc crucial : éviter les fausses alertes tout en détectant les vrais risques. Si cet équilibre est trouvé, cette technologie pourrait transformer la surveillance hospitalière et sauver des vies.