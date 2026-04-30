Cancer : peut-on injecter le traitement directement dans la tumeur ?

L'ESSENTIEL L’immunothérapie peut désormais être injectée dans la tumeur.

Cette méthode améliore l’efficacité et réduit les effets secondaires.

Elle pourrait transformer les traitements du cancer.

Une innovation française pourrait bien changer la donne en oncologie. Des chercheurs de l’Institut Gustave Roussy, dans le Val-de-Marne, ont testé une nouvelle forme d’immunothérapie consistant à injecter le traitement directement dans la tumeur. Publiée le 29 avril dans la revue Nature et relayée par France Inter, cette approche promet une efficacité accrue et moins d’effets secondaires pour les patients atteints de cancer de la peau.

Une injection ciblée au plus près de la tumeur

L’immunothérapie classique stimule le système immunitaire pour combattre les cellules cancéreuses, généralement via une perfusion intraveineuse. Mais cette nouvelle méthode repose sur une approche plus précise : l’injection intra-tumorale. Grâce à la radiologie interventionnelle, les médecins peuvent localiser précisément les métastases. Comme l’explique Aurélien Marabelle, oncologue à Gustave Roussy, "on peut repérer exactement où se trouvent les métastases du cancer, et aller injecter sous guidage, soit scanner, soit échographique, dans la tumeur et donc de façon très ciblée au niveau de la maladie". Cette technique permet de délivrer le traitement au plus près du cancer.

L’essai clinique, détaillé dans un communiqué, a porté sur environ 60 patients atteints de cancers de la peau métastatiques. Un groupe a reçu un traitement classique, l’autre une injection directement dans la tumeur. Et les résultats ont été sans appel. Selon Aurélien Marabelle, "on augmente l’efficacité du traitement en injectant localement le médicament" tout en réduisant fortement les effets secondaires. Ainsi, chez les patients traités par injection intra-tumorale, la tumeur a régressé de 65,7 % en moyenne, avec "une réduction de plus de moitié de la toxicité sévère" par rapport à ceux qui ont reçu une immunothérapie classique.

Vers une nouvelle stratégie thérapeutique ?

Autre point clé : la faisabilité. "La communauté médicale avait pas mal de doutes sur la faisabilité technique de ces injections", rappelle le spécialiste, mais l’essai montre qu’elles sont non seulement possibles, mais aussi sûres. Cette approche pourrait donc marquer un tournant dans la prise en charge des cancers. En ciblant directement la tumeur, elle limite la diffusion du traitement dans l’organisme et réduit ainsi les effets indésirables. Au total, les chercheurs observent jusqu’à trois fois moins d’effets secondaires graves.

Si ces résultats doivent encore être confirmés à plus grande échelle, ils ouvrent la voie à des traitements plus personnalisés et plus précis. Cette stratégie pourrait, à terme, être appliquée à d’autres types de cancers.