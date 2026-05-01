Santé cardiaque : ce sport plus efficace que la course pour renforcer son cœur

L'ESSENTIEL La natation et la course à pied permettent toutes les deux d'améliorer la santé cardiorespiratoire et de renforcer le muscle cardiaque.

Toutefois, la natation est plus intéressante, selon l'étude.

En plus d'améliorer la condition physique, ce sport favorise des changements structurels dans le cœur.

Pour améliorer la santé de leur cœur, de nombreuses personnes ont le réflexe d'enfiler leurs baskets et de se mettre au footing. Et elles n’ont pas tort. Courir renforce le muscle cardiaque, améliore le cholestérol, aide à perdre du poids et réduit le stress. Toutefois, des travaux de chercheurs de l'université fédérale de São Paulo au Brésil ont montré qu’un sport était encore plus profitable au cœur. Il s’agit de la natation, selon l’article publié dans la revue Scientific Reports.

La natation agit sur la structure du cœur

Pour comparer les bienfaits de la natation et de la course à pied, l’équipe a réuni des souris et les a soumis à un protocole d'entraînement de huit semaines. Elle avait des séances de sport quotidiennes de 60 min, cinq jours par semaine. Les rongeurs ont été répartis en trois groupes : un groupe témoin, un qui coure et un qui nage. "La course et la nage étant des activités physiques très différentes, la comparaison entre les différents programmes d'entraînement ne reposait pas sur la vitesse atteinte par les animaux, mais plutôt sur l'intensité relative de l'effort, mesurée par la consommation maximale d'oxygène (VO₂ max) – un indicateur qui évalue la capacité de l'organisme à capter, transporter et utiliser l'oxygène pendant l'activité physique", précisent les auteurs dans un communiqué.

Si les deux activités physiques ont entraîné une amélioration de la condition physique, seule la natation a induit des changements structurels significatifs au niveau du cœur. Les scientifiques ont noté une augmentation de la masse cardiaque et de la masse ventriculaire gauche.

De plus, des tests ont été menés pour comprendre l’origine des améliorations observées. Cela a montré que la natation favorise "une plus grande modulation des microARN (molécules qui régulent l'expression des ARN messagers, NDLR) qui contrôlent diverses adaptations cardiaques, telles que la croissance des cellules cardiaques, la formation de nouveaux vaisseaux sanguins, la protection contre la mort cellulaire et la régulation de la contractilité et des réponses au stress oxydatif."

La natation serait bien adaptée à rééducation cardiaque

"Le choix du sport des gens dépend en grande partie des préférences personnelles, de l'aptitude et du plaisir", rappelle Pr Andrey Jorge Serra qui a dirigé l'étude. "Mais nos résultats montrent que la natation peut avoir un impact particulier dans les situations impliquant la récupération du myocarde, la rééducation cardiaque et, surtout, la recherche scientifique. Ceci est également pertinent parce que les études sur l'exercice aérobique utilisent souvent la course et la natation de manière interchangeable, et nous savons maintenant que les effets ne sont pas les mêmes."