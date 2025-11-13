Course à pied : bien dormir réduirait le risque de blessure

L'ESSENTIEL Les coureurs qui ont une durée de sommeil plus courte, une qualité de sommeil inférieure et davantage de problèmes de sommeil étaient presque deux fois plus susceptibles de se blesser.

Les chercheurs estiment que le sommeil est un élément essentiel, mais souvent négligé, dans la prévention des blessures sportives.

Ils recommandent ainsi aux sportifs amateurs de dormir entre sept et neuf heures avant leur course ou leur entraînement.

Pour éviter les blessures, de bonnes chaussures de course et un bon échauffement ne sont pas les deux seuls points auxquels être attentif avant de faire un footing. Il faut également avoir bien dormi ! C’est ce que révèle une étude menée par le professeur Jan de Jonge qui travaille à l’université de technologie d’Eindhoven (Pays-Bas) et à l’université d’Australie-Méridionale.

Elle a été publiée dans la revue Applied Sciences le 8 octobre dernier.

Les mauvais dormeurs ont une probabilité de blessure sur 12 mois de 68 %

Pour évaluer l’impact de la fatigue sur le risque de blessure des coureurs, le scientifique a interrogé 425 adeptes de la course à pied sur leurs habitudes de sommeil, leurs entraînements et leurs blessures. L’analyse des données montre que les sportifs amateurs qui avaient des nuits courtes ou encore des ​​difficultés d'endormissement et des réveils nocturnes fréquents avaient presque deux fois plus de risques de se blesser lors d’une course.

Dans le détail, les mauvais dormeurs étaient 1,78 fois plus susceptibles de signaler des plaies, lésions ou fractures que ceux qui avaient un sommeil régulier et de bonne qualité. Leur probabilité de se blesser sur une période de 12 mois était de 68 %. En revanche, les participants qui dormaient bien et assez, se faisaient moins souvent mal lors de leurs footings.

"Alors que les coureurs se concentrent spécifiquement sur le kilométrage, la nutrition et les stratégies de récupération, le sommeil a tendance à tomber au bas de la liste", déplore le professeur Jan de Jonge. "Le sommeil est un processus biologique vital qui permet au corps et à l’esprit de récupérer et de s’adapter aux exigences physiques et mentales de l’entraînement”, précise l’expert “Lorsque le sommeil est perturbé ou insuffisant, la capacité du corps à réparer les tissus, à réguler les hormones et à maintenir la concentration diminue, ce qui peut accroître le risque de blessure."

Ce qui conduit l’équipe scientifique a souligné que "le sommeil doit être reconnu non seulement comme un outil de récupération, mais aussi comme un prédicteur potentiel de la vulnérabilité aux blessures dans les sports amateurs".

Courses : dormir au moins 7 heures par nuit pour éviter les blessures

Pour éviter les blessures lors d’une course et favoriser la récupération, les scientifiques recommandent aux sportifs de dormir entre sept et neuf heures par nuit. "Les coureurs – en particulier ceux qui concilient l'entraînement avec le travail, la famille et les engagements sociaux – peuvent avoir besoin de plus de sommeil que la moyenne des adultes pour bien récupérer. Le sommeil doit être traité comme une priorité en matière de performance, pas comme une réflexion après coup", indique l’auteur principal dans son communiqué.

Pour passer une bonne nuit, il est recommandé d’avoir des horaires de coucher réguliers et de réduire la consommation de caféine et d'alcool. Il est aussi recommandé de minimiser l'utilisation des écrans avant de se mettre au lit et d’avoir une chambre calme, sombre et fraîche.