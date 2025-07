Course à pied : les blessures sont soudaines et non pas progressives

L'ESSENTIEL Les blessures liées à la surutilisation des membres inférieurs ne se développent pas progressivement, mais plutôt soudainement, souvent au cours d'une seule séance de course à pied.

Une hausse du risque de lésions est observée lorsque la distance dépasse 10 % de la course la plus longue effectuée au cours des 30 derniers jours.

"De nombreuses blessures surviennent parce que les coureurs commettent des erreurs d'entraînement au cours d'une même séance."

"Notre étude marque un changement radical dans la compréhension des causes des blessures liées à la surutilisation", a déclaré Rasmus Oestergaard Nielsen, professeur à l'université d'Aarhus (Danemark). Dans cette recherche, publiée dans la revue British Journal of Sports Medicine, l’objectif du chercheur et de son équipe était de savoir si un pic de la distance de course durant une seule séance ou sur une semaine, par rapport à la période précédente, était associé à un risque accru de blessure de surmenage liée à la course à pied.

Plus la course est longue, plus le risque de blessure est élevé

Pour les besoins des travaux, les auteurs ont suivi 5.205 coureurs, âgés en moyenne de 45 ans et provenant de 87 pays, pendant 18 mois. Trois expositions liées à l'entraînement ont été définies : la distance de course spécifique à une séance par rapport à la plus longue distance parcourue au cours des 30 derniers jours, un pic de la distance de course sur une semaine par rapport aux trois semaines précédentes, et une distance élevée sur une période d'une semaine en utilisant un rapport d'une semaine à l'autre.

"Les coureurs ont été classés dans l'un des quatre états variables dans le temps : régression ou augmentation jusqu'à 10 %, petit pic entre 10 % et 30 % d'augmentation, pic modéré entre 30 % et 100 % d'augmentation, et grand pic soit 100 % d'augmentation. Le résultat était une blessure de surutilisation liée à la course à pied, déclarée par l'intéressé."

Les résultats ont révélé qu’un total de 1.820 coureurs, soit 35 %, avaient subi une blessure liée à la course à pied au cours de 588.071 séances. Les chercheurs ont constaté que le risque de blessure augmentait de manière exponentielle lorsque les coureurs augmentent la distance parcourue lors d'une même séance d'entraînement par rapport à leur course la plus longue des 30 derniers jours. D’après les données, aucune relation n'a été identifiée pour le ratio semaine à semaine.

"Des erreurs d'entraînement au cours d'une même séance"

"Nous pensions auparavant que les blessures se développaient progressivement, mais il s'avère que de nombreuses blessures surviennent parce que les coureurs commettent des erreurs d'entraînement au cours d'une même séance. (…) Concrètement, cela signifie que des millions de coureurs reçoivent chaque jour des conseils erronés de leurs montres de sport. Ils pensent suivre une méthode scientifique pour éviter les blessures, mais en réalité, ils utilisent un algorithme incapable de prédire le risque de blessure", a conclu Rasmus Oestergaard Nielsen.