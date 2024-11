Course à pied : les sensations fortes et les objectifs à long terme rendent heureux

L'ESSENTIEL Dans une étude sur la course à pied, des chercheurs suédois se sont intéressés à deux types de besoins : ceux qui procurent du plaisir et de la joie "ici et maintenant", et ceux qui sont liés au bien-être par le biais du développement personnel.

Les coureurs ayant ressenti des sensations fortes et ayant des objectifs à long terme sont plus épanouis.

"Nous avions l'habitude de penser que le plaisir immédiat était le plus important. Mais ce sont les besoins qui déterminent laquelle de ces deux voies mène au bonheur d’une personne."

Les activités sportives qui procurent une satisfaction physique, une interaction sociale et un sentiment d'épanouissement personnel nous font nous sentir bien, car ce sont des expériences immersives qui influent sur notre bien-être. Mais est-ce la joie du moment ou la poursuite à long terme d'un objectif qui nous apporte le plus de bonheur ? C’est la question que se sont posés des chercheurs de l’université de Göteborg (Suède). Pour y répondre, ils ont réalisé une étude, dont les résultats ont été publiés dans la revue Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism.

Course à pied : le développement personnel, la clé du bonheur

Dans le cadre des recherches, les auteurs ont suivi 900 personnes ayant participé à la Göteborgsvarvet, un semi-marathon en Suède. Afin de mesurer le bonheur des coureurs, ils se sont intéressés à la manière dont leurs besoins étaient satisfaits. L’équipe s'est aussi concentrée sur deux types de besoins : ceux qui procurent du plaisir et de la joie "ici et maintenant", et ceux qui sont liés au bien-être par le biais du développement personnel. "Une analyse factorielle exploratoire ainsi qu'un modèle d'équations structurelles sont utilisés pour analyser les données et tester les liens entre les besoins, la satisfaction hédonique et la satisfaction eudimonique."

Selon les résultats, le fait de ressentir des sensations fortes et de se fixer des objectifs à long terme rend les coureurs heureux. "L'étude nuance notre compréhension de ce qui nous rend heureux. Nous avions l'habitude de penser que le plaisir immédiat était le plus important. Mais ce sont les besoins qui déterminent laquelle de ces deux voies mène au bonheur d’une personne", a expliqué John Armbrecht, qui a dirigé les travaux.

Proposer des activités et des expériences à la fois amusantes et significatives pour les coureurs

Étant donné que l'intérêt pour les courses à pied ne cesse d’augmenter, les chercheurs suggèrent que la compréhension des besoins des participants peut aider les organisateurs à améliorer la conception et le contenu d'un événement. Comme les besoins des coureurs varient, les organisateurs devraient proposer des activités et des expériences à la fois amusantes et significatives.