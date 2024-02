La course à pied ne favorise pas la perte de poids

L'ESSENTIEL La masse grasse était significativement plus faible chez les sprinteurs et les coureurs de fond que chez les athlètes de force et les adultes ne faisait pas de sport.

Les disciplines sportives de force permettaient de maintenir la masse musculaire.

Les auteurs conseillent de combiner la course à pied et les exercices de renforcement musculaire pour optimiser la composition corporelle tout au long de la vie.

Se déplacer en effectuant un mouvement successif et accéléré des jambes fait-il vraiment maigrir ? C’est la question à laquelle ont répondu des chercheurs de l’université de Jyväskylä (Finlande). Dans le cadre d’une étude, ils ont voulu comparer la masse maigre et la masse grasse des athlètes masculins faisant différents sports à celles des personnes non-sportives du même âge. Ainsi, l’équipe a recruté 109 athlètes âgés de 20 à 39 ans, 147 sportifs âgés de 70 à 89 ans ainsi que 147 adultes en bonne santé qui ne pratiquaient pas d’activité physique.

La course à pied prévient la prise de poids ou de graisse

"Les athlètes ont été répartis en disciplines sportives de force (par exemple, haltérophiles, dynamophiles), de sprint (par exemple, coureurs de sprint, sauteurs) et d'endurance (par exemple, coureurs de fond, skieurs de fond)", peut-on lire dans les travaux parus dans la revue Frontiers in Sports and Active Living. Ensuite, les scientifiques ont évalué la composition corporelle, plus précisément la masse maigre et la masse grasse, des participants.

D’après les résultats, la course à pied tout au long de la vie, qu'il s'agisse de sprints longue distance ou répétés sur de courtes distances, maintient des niveaux de masse grasse plus faibles qu’un mode de vie typique et physiquement actif ou encore que la participation à des sports de force compétitifs. Les sprinteurs et les athlètes d’endurance plus âgés avaient même une masse grasse inférieure à celle des jeunes athlètes de force et des volontaires ne faisant pas de sport.

"Bien que nous ayons suivi uniquement les hommes, je ne vois aucune raison pour laquelle nos résultats ne seraient pas également applicables aux femmes, en particulier compte tenu des effets de la ménopause et d'autres effets liés à l'âge", a déclaré Simon Walker, auteur principal de l’étude.

Composition corporelle : combiner la course à pied et les exercices de renforcement musculaire

Autre constat : les disciplines sportives de force permettaient de maintenir la masse musculaire. Les pratiquants avaient une meilleure masse musculaire que les sprinteurs et ceux faisant de la course de fond. De plus, ils avaient une masse musculaire similaire à celle de leurs homologues plus jeunes.

Ainsi, les chercheurs estiment qu’une approche d’entraînement combinée pourrait être la plus bénéfique pour optimiser la composition corporelle tout au long de la vie. "Nous savons que les deux tissus, la graisse et les muscles, influencent la santé globale et fonctionnent de manière opposée. La meilleure stratégie serait donc d’optimiser les deux", a précisé Simon Walker.

Le professeur suggère de faire deux à trois séances d'endurance et la même chose pour les exercices de renforcement musculaire, en fonction de ses préférences, de son humeur, de sa motivation ou en tenant compte des variations saisonnières.