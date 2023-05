La course à pied réduit l'appétit

L'ESSENTIEL La course à pied peut aider à mieux gérer l'appétit et à faire des choix alimentaires plus sains selon une nouvelle étude.

Selon une nouvelle étude publiée par Wiley Online Library, la course à pied peut aider à mieux gérer l'appétit et à faire des choix alimentaires plus sains. Les chercheurs ont invité 23 hommes à passer des scanners cérébraux avant et après avoir effectué une heure de course à pied pour arriver à cette conclusion.

Choisir entre différents types d'aliments

Au cours de l'examen, les participants ont eu à choisir entre trois types d'images : des aliments à faible densité énergétique comme des fruits et des légumes, des aliments à forte densité énergétique comme du chocolat, et enfin des objets non-alimentaires. Les résultats montrent que les participants se sont bien plus tournés vers les aliments à faible densité énergétique, ce qui suggère que la course à pied diminue la sensation de faim et favorise des choix alimentaires plus sains.

La gestion de la prise de poids

Cette étude peut aider à mieux comprendre le rôle de l'exercice dans la prévention et la gestion d'une prise de poids. "Nos résultats confirment que les individus ont moins faim pendant et immédiatement après une séance de sport", résume Alice Thackray, directrice de cette nouvelle étude. "Cela donne par ailleurs un aperçu de l'influence à court terme de l'exercice sur les réponses cérébrales à l'appétit."

L'importance de l'exercice physique dans un mode de vie sain

Il est important d'inclure l'exercice physique dans un mode de vie sain. Faire de la course à pied régulièrement permet non seulement de maintenir un poids idéal, mais peut également aider à améliorer la santé mentale, à renforcer le système immunitaire ou encore à majorer la qualité du sommeil.

Une activité physique accessible

La course à pied est une activité physique accessible et facilement praticable.