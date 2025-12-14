Arrêt cardiaque : comment évaluer les séquelles cérébrales ?

L'ESSENTIEL Un biomarqueur sanguin appelé neurofilament light (NFL) pourrait prédire le pronostic neurologique après un arrêt cardiaque.

Le NFL obtient de meilleurs résultats que les biomarqueurs actuellement utilisés.

Il parvient à identifier 92 % des évolutions à six mois.

Après un arrêt cardiaque, l’inquiétude porte sur les séquelles. Si le cerveau n’a pas été oxygéné pendant longtemps, les lésions cérébrales peuvent être importantes. Actuellement, les médecins utilisent des biomarqueurs pour prédire l’étendue des dommages sur le cerveau, mais les résultats comportent d’importantes limites.

NFL identifie 92 % des évolutions à six mois

Dans une nouvelle étude, publiée dans la revue The Lancet Respiratory Medicine, des chercheurs ont découvert que NFL (pour neurofilament light) pourrait prédire le pronostic neurologique après un arrêt cardiaque. Il s’agit d’un biomarqueur sanguin qui n’est actuellement pas utilisé pour anticiper l’évolution des lésions cérébrales. “Ce test va transformer la prise en charge de ces patients”, se félicite la chercheuse Marion Moseby Knappe, l’une des autrices, dans un communiqué.

Lors de leurs travaux, les scientifiques ont testé quatre biomarqueurs sanguins, dont certains déjà utilisés pour mesurer l'étendue des lésions cérébrales. Pour cela, ils ont recruté 819 patients ayant eu un arrêt cardiaque et pris en charge dans 24 hôpitaux européens. Des prélèvements sanguins ont été effectués dès leur admission à l'hôpital, puis au bout de 24, 48 et 72 heures.

Résultats : NFL était le biomarqueur le plus efficace pour prédire le pronostic neurologique, en parvenant à identifier 92 % des évolutions à six mois. Un autre biomarqueur, appelé GFAP, s'est aussi avéré plus performant que ceux actuellement utilisés en pratique clinique pour estimer le pronostic des lésions cérébrales.

Des résultats rapides avec NFL

“NFL permet de mieux différencier les patients présentant des lésions cérébrales importantes de ceux présentant des lésions mineures, et peut fournir un résultat dès 24 heures après l'arrêt cardiaque, précise Marion Moseby Knappe. Ce biomarqueur est également plus stable dans le sang, ce qui est un atout majeur pour la mesure.”

À terme, ces résultats pourraient changer la prise en charge des patients victimes d’un arrêt cardiaque. Actuellement, les patients admis en soins intensifs sont inconscients et il est donc difficile de déterminer la durée de prise en charge au sein de ce service.

“Si les analyses sanguines montrent que les chances de survie ne sont pas épuisées, le maintien des soins intensifs est justifié, souligne Niklas Nielsen, qui a dirigé l’étude. En revanche, s’il apparaît clairement que le patient ne peut survivre avec un état fonctionnel lui permettant de mener une vie de qualité, une transition vers des soins palliatifs peut être envisagée.” NFL pourrait améliorer la prise en charge de ces patients, en l’adaptant au mieux à leur état de santé réel.

En France, jusqu’à 50.000 personnes font un arrêt cardiaque soudain chaque année, dont environ 5 % survivent, d’après le ministère de la Santé.