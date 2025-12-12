L’étude qui en dit long sur l’état de santé des Français

L'ESSENTIEL Le nouveau baromètre annuel de Santé publique France montre que les inégalités socio-économiques sont aussi visibles en termes de santé.

Les catégories sociales défavorisées fument davantage et sont plus touchées par l’insomnie.

En revanche, la consommation d'alcool et la sédentarité sont plus élevées chez les plus favorisés.

Les inégalités sociales sont aussi visibles en santé. Mais selon le nouveau baromètre annuel de Santé publique France (SpF), elles ne sont pas toujours au détriment des mêmes catégories sociales.

Le tabagisme recule mais la consommation d’alcool reste élevée

Lors de cette étude réalisée en 2024, 35.000 personnes âgées de 18 à 79 ont répondu au questionnaire de SpF. En moyenne, l’an dernier, les grandes tendances en termes de santé sont les suivantes :

Le tabagisme recule : 17 % des adultes fument quotidiennement en 2024, contre 25 % en 2021;

La consommation d’alcool reste stable mais élevée : 22 % ont dépassé les repères à moindre risque au cours des sept derniers jours (plus de 2 verres le même jour au moins une fois dans la semaine ou, sur la même période, plus de 5 jours de prise d’alcool ou, au total, plus de 10 verres);

15,6 % des adultes de 18 à 79 ans ont vécu un épisode dépressif caractérisé (EDC);

33 % déclarent souffrir d’insomnie, caractérisée par des difficultés à s’endormir et/ou des réveils nocturnes;

28 % passent plus de 7 heures par jour en position assise, ce qui signifie qu’ils sont sédentaires.

Au-delà de ces moyennes, le baromètre révèle des différences importantes en fonction des catégories sociales.

Les inégalités socio-économiques touchent aussi la santé

Le baromètre montre que les inégalités socio-économiques sont aussi visibles en termes de santé. Néanmoins, “elles ne sont pas toujours au détriment des mêmes catégories sociales”, note SpF.

Les catégories sociales défavorisées sont plus touchées par le tabagisme et l'insomnie. En effet, 30 % des personnes se déclarant “endettés” ou “dans une situation financière difficile” fument, contre 10 % pour ceux se disant “à l’aise” économiquement. Dans ces deux mêmes catégories, l’insomnie concerne respectivement 46 % des premiers contre 25 % des seconds. Les écarts sont donc importants.

En revanche, la tendance s’inverse pour deux autres indicateurs :

Le dépassement des repères de consommation d’alcool : 20 % chez les plus défavorisés, contre 29,5 % chez les mieux dotés économiquement.

La sédentarité : 24 % chez les premiers, contre 39 % pour les seconds.

En ce qui concerne la santé mentale, les chiffres diffèrent en fonction de la situation économique mais aussi du sexe et de l’âge. “Les personnes déclarant des difficultés financières ont trois fois plus souvent vécu un EDC [épisode dépressif caractérisé] que celles se disant à l’aise financièrement (28,3 % contre 9,0 %)”, indique SpF.

En moyenne, 18,2 % des femmes ont connu un EDC, contre 12,8 % chez les hommes. “Cette différence persiste dans l’ensemble des tranches d’âge, à l’exception des 70-79 ans”, précise SpF. Enfin, les 18-29 ans sont les plus touchés, avec 21,5 % d’entre eux qui ont vécu un EDC.