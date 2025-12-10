«On a 400 enfants malades» : gastro-entérite ou intoxication dans les Pyrénées-Orientales ?

L'ESSENTIEL Dans la commune du Soler, 239 élèves du collège Jules Verne ont souffert de vomissements, de maux de tête et de maux de ventre, le week-end dernier. Le bilan a été revu à la hausse lundi matin.

Parmi eux, 13 ont été hospitalisés, mais sont désormais sortis de l’établissement.

À ce jour, les causes de cette épidémie restent inconnues. L’hypothèse de l’intoxication par l’eau a été écartée et la piste d'un virus très contagieux est évoquée.

"On a 400 enfants malades." C’est ce qu’a signalé, le lundi 8 décembre, Armelle Revel-Fourcade, maire de la commune du Soler (Pyrénées-Orientales) près de Perpignan, sur BFMTV. Trois jours plus tôt, dans la matinée du vendredi 5 décembre, "10 élèves du collège Jules-Verne ont été malades. Ils ont commencé à avoir des vomissements, des maux de tête, des maux de ventre", a-t-il déclaré en soulignant que ces cas avaient été signalés à l’Agence régionale de santé (ARS). Selon Le Parisien, dans l’après-midi, le principal de l’établissement a informé l’équipe municipale de l’évacuation de 90 collégiens "pour raison de santé."

13 collégiens hospitalisés pour réhydratation

Le lendemain, samedi, il est estimé que 239 enfants sont touchés, ainsi que 8 adultes, dont 55 présentés aux urgences de l’hôpital, 10 à une clinique et 13 hospitalisés pour réhydratation, touchés, d’après ici Roussillon. "Tous les enfants sont sortis du centre hospitalier de Perpignan ou des cliniques privées, plus aucun enfant n'est hospitalisé aujourd'hui, ils sont tous rentrés chez eux. Ils vont bien, remangent et ne sont plus malades. 40 à 50 élèves sont venus en classe" après que le collège ait été "désinfecté", a indiqué, à BFMTV, Armelle Revel-Fourcade. Étant donné que, pour l’heure, les cuisines sont fermées, seuls des repas froids ont été proposés. Des masques et du gel hydroalcoolique étaient mis à disposition.

Intoxication : "Aucune bactérie n'est présente dans l'eau"

Face à cette mystérieuse épidémie, plusieurs pistes ont été évoquées. La première est la transmission d’une bactérie par l’eau. "On a fait des analyses d'eau qui se sont révélées toutes négatives. Aucune bactérie n'est présente dans l'eau. Néanmoins, depuis ce matin, on a décidé de faire deux analyses supplémentaires sur les fontaines à eau qui sont dans la cantine", a expliqué, à FranceInfo, Franck Nivaud, directeur de l’ARS des Pyrénées-Orientales. L’analyse des prélèvements sur les repas du jeudi et du vendredi sont aussi en cours. "D'autres prélèvements ont été faits ce lundi matin sur les repas témoins", a précisé le maire de Soler. Les résultats sont communiqués ce mercredi 10 décembre. "On cherche partout, on mène une enquête, on cherche les contacts que d'autres enfants ont eus, même en extérieur", a spécifié, à TF1, Franck Nivaud.

"L’origine virale est toujours une possibilité"

"Depuis ce matin (lundi 8 décembre), on a beaucoup de parents, d’enfants qui étaient malades, qui sont malades aussi", a révélé l’élue. Une autre hypothèse est alors mise en avant. Armelle Revel-Fourcade se demande alors si cela "est viral" ou s’il s’agit d’une "épidémie de gastro-entérite foudroyante" qui frappe sa commune. "L’origine virale est toujours une possibilité. De quels types ? On ne sait pas encore, gastro-entérite ou autre : on le saura mercredi puisque des prélèvements ont été effectués sur les premiers enfants qui ont été accueillis au centre hospitalier de Perpignan", a déclaré le directeur de l’ARS des Pyrénées-Orientales.