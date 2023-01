Gastro-entérite : quels sont les aliments à privilégier ?

L'ESSENTIEL Les rotavirus sont les principaux responsables des gastro-entérites aiguës virales hivernales chez les nourrissons et les enfants de moins de 5 ans.

Pour les enfants, il ne faut pas modifier la dilution de la solution de réhydratation orale (SRO) prescrite par le médecin.

Chaque hiver, la gastro-entérite aiguë due au rotavirus est responsable d’environ 57.000 consultations en médecine générale, 28.000 passages aux urgences et 20.000 hospitalisations selon la Haute Autorité de Santé (HAS). Pour la gastro-entérite virale, la forme la plus fréquente, les virus en cause sont fréquemment un rotavirus ou un adénovirus.

Bien s’hydrater en cas de gastro-entérite

Cette maladie hivernale se caractérise par une inflammation de la muqueuse de l'estomac, de l'intestin grêle et du côlon, selon le Manuel MSD. La période d’incubation dure généralement de 24 à 72 heures, puis la gastro-entérite se manifeste par une diarrhée aiguë d'apparition soudaine. Parmi les autres symptômes, il y a aussi des nausées, des vomissements, des douleurs abdominales, de la fièvre modérée et, parfois, présence de sang rouge dans les selles (rectorragies), d’après l’Assurance maladie.

La première chose à laquelle il faut faire attention en cas de gastro-entérite est l’hydratation. En effet, les personnes qui en sont atteintes risquent la déshydratation. Pour les enfants, le médecin généraliste prescrira une solution de réhydratation orale (SRO), qui contient des sels minéraux et du sucre en quantités adaptées, pour remplacer l’eau pure. Celle-ci est mal tolérée et inadaptée lorsqu’un enfant est malade : le manque de sucre et de sel peut augmenter la déshydratation.

En plus des traitements prescrits par le praticien, adaptés à l’enfant ou à l’adulte, il faut aussi faire attention à son alimentation. Pendant longtemps, un régime appelé BRAT était recommandé. Celui-ci est constitué d’aliments doux pour l’intestin tels que des bananes, du riz, du pain, la compote, etc. Si aucune étude scientifique n’a confirmé l’efficacité de ce régime pour la gastro-entérite, certains de ses aliments ont été validés par la recherche, notamment pour les enfants.

Gastro-entérite : la banane et la pomme pour guérir la diarrhée

Les bananes et les pommes, par exemple, sont riches en pectine, une substance organique végétale au pouvoir gélifiant qui aide à traiter la diarrhée. Pour les pommes, il est recommandé d’enlever la peau. Chez les nourrissons souffrant de diarrhée aiguë, une étude a montré qu’un régime à base de riz contenant de la banane verte ou de la pectine améliorait la consistance des selles plus rapidement qu’un régime à base de riz uniquement.

Néanmoins, sur les deux dernières décennies, une grande majorité des professionnels de santé n’ont plus conseillé ce régime BRAT pour les nourrissons, car il est pauvre en protéines, en graisses et en énergie, des choses essentielles pour la guérison. De plus, certains travaux, comme cette étude, ont montré qu’une alimentation normale n'aggravait pas l'évolution de la gastro-entérite chez le jeune enfant. Néanmoins, il vaut mieux éviter les aliments gras et riches en sucres, car ils pourraient aggraver les symptômes.

Pour les enfants de plus de deux ans, l’Assurance maladie recommande de conserver une alimentation diversifiée pour ne pas provoquer de dénutrition. “Cependant, évitez de lui donner des aliments difficiles à digérer ou laxatifs (légumes verts, fruits acides, par exemple) et proposez-lui des aliments anti-diarrhéiques : riz (ou eau de riz), pommes râpées ou en compote, banane, gelée ou compote de coings, pain grillé, conseille l’instance de santé. Lorsque la diarrhée cesse, réintroduisez progressivement les aliments habituels, en trois à quatre jours.”

Côté boisson, tous les sodas sont à proscrire. Misez plutôt sur l’eau, entre 1,5 et 2 litres par jour minimum.