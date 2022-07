Gastro : la HAS recommande de vacciner à nouveau les nourrissons

L'ESSENTIEL Le traitement de la gastro-entérite repose sur l’administration de solutés de réhydratation orale.

Les principaux symptômes observés sont la fièvre, la diarrhée et des vomissements.

Les rotavirus sont les principaux responsables des gastro-entérites aiguës virales hivernales des nourrissons et des jeunes enfants de moins de 5 ans, chez qui elles peuvent entrainer des complications. A la lumière des dernières données d’efficacité, de sécurité et de tolérance concernant les deux vaccins disponibles en France et pour protéger au plus tôt les très jeunes enfants, la HAS (Haute Autorité de Santé) recommande aujourd’hui à nouveau de vacciner les nourrissons de 6 semaines à 6 mois contre ce type d’infection.

Déshydratation aiguë

Bien que bénignes dans la plupart des cas, les gastro-entérites aiguës peuvent parfois entraîner une déshydratation aiguë dangereuse et nécessiter une hospitalisation. En France métropolitaine, elles sont responsables chaque hiver d’environ 57 000 consultations en médecine générale, 28 000 passages aux urgences et 20 000 hospitalisations. Les enfants de moins de 3 ans sont les plus touchés par les formes graves, en particulier au cours de leur première année.



Recommandée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’Académie européenne de pédiatrie et la Société européenne des maladies infectieuses pédiatriques, la vaccination contre les infections à rotavirus est pratiquée dans 127 pays dans le monde. "Introduite en France dans le calendrier vaccinal en 2013 par le Haut Conseil de Santé Publique, elle a été suspendue en 2015 après la survenue d’effets indésirables graves", rappelle la HAS. "Mais la réévaluation de la stratégie vaccinale contre les rotavirus faisant partie de notre programme de travail, nous avons mené une réévaluation des deux vaccins disponibles et ainsi pris en compte les dernières données d’efficacité vaccinale et de tolérance", ajoutent les experts en santé publique.

Deux vaccins

Deux vaccins disposent d’une autorisation de mise sur le marché en France : Rotarix® et RotaTeq®. Ils s’administrent par voie orale.