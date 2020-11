Gastro-entérite ou Covid-19? Faites la distinction entre les deux

L'ESSENTIEL La gastro-entérite et la Covid-19 partagent de nombreux symptômes, notamment intestinaux.

A la différence de la gastro-entérite, la Covid-19 peut également s'attaquer à l'appareil respiratoire.

La Covid-19 a de nombreux symptômes qui se retrouvent dans d’autres maladies. Si la majorité de ses attaques se sont au niveau des poumons, le système digestif est lui aussi mis à mal. L’arrivée prochaine de l’hiver apporte avec elle la gastro-entérite, une maladie qui fait des ravages juste avant la période des fêtes. Pour ne plus confondre les premiers signes de la Covid-19 avec ceux de la gastro-entérite, voici un récapitulatif.

La diarrhée et les crampes abdominales ne sont pas bonnes conseillères

C’est le symptôme auquel tout le monde pense pour la gastro-entérite. D’un point de vue physiologique, c’est le plus “normal” des symptômes, étant donné que la gastro-entérite est une inflammation de la muqueuse du tube digestif. Pour se soulager, notre corps tend à “purger” tout ce qui est en contact avec cette muqueuse, ce qui explique les crampes abdominales à force de se contracter, et les diarrhées, résultat de la sortie rapide et massive de ce qui se trouve dans notre intestin et notre estomac.

Pour autant, la Covid-19 peut se fixer dans certains cas sur des récepteurs du tube digestif. C’est la raison pour laquelle, comme pour la gastro-entérite, la Covid-19 peut déclencher des nausées et des vomissements, même si cela est plus rare. Notez toutefois que ce sont généralement des patients âgés qui souffrent des symptômes digestifs.

Pour faire la distinction entre les deux, sachez que la gastro-entérite se manifeste assez brutalement, tandis que les symptômes de la Covid-19 sur le tube digestif sont plus progressifs. De même, le mode de diffusion diffère puisque la Covid-19 est aéroportée tandis que la gastro-entérite se fait par contact direct avec un malade ou une surface souillée.

Les symptômes pulmonaires à privilégier

Les deux maladies peuvent déclencher des maux de tête ou de la fièvre, ce qui est d’ailleurs l’un des symptômes les plus fréquents pour la Covid-19. Si cela vous arrive, l’un des moyens de les distinguer viendra des fonctions respiratoires. En effet, concernant les symptômes pulmonaires, ils sont grandement liés à la Covid-19 plutôt qu’à la gastro-entérite, qui ne déclenche pas de toux ou de nez bouché.

Enfin, la Nature faisant “bien les choses”, la Covid-19 a le mérite de ne pas laisser s’installer d’autres maladies saisonnières, comme le rhume, la grippe ou la gastro-entérite. Sachez donc que si vous avez contracté la gastro-entérite, vous ne pourrez pas avoir également la Covid-19, et vice versa.