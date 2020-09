Les problèmes gastro-intestinaux, symptômes de la Covid-19 chez les enfants

L'ESSENTIEL Si les tests sont effectués sur tous les enfants ayant une température élevée, de la toux et une perte de goût ou d’odorat, ils permettront de repérer 76% des enfants atteints de la Covid-19.

Ajouter ceux qui présentent des problèmes gastro-intestinaux augmenterait ce pourcentage à 97%.

Une température élevée, de la toux, la perte du goût et/ou de l’odorat… Cette liste des principaux symptômes de la Covid-19 chez les enfants pourrait s'allonger. Selon une pré-publication parue le 2 septembre dans la revue MedRxiv et réalisée par des chercheurs de l'Université Queen's de Belfast, en Irlande du Nord, il faudrait y ajouter les problèmes gastro-intestinaux, tels que la diarrhée, les vomissements et les crampes d'estomac. Ceux-ci seraient particulièrement présents chez les plus jeunes.

Fièvre, problèmes gastro-intestinaux et maux de tête

L'étude a été réalisée entre le 6 avril et le 3 juillet. Elle a impliqué plus de 990 enfants âgés de deux à quinze ans, dans tout le Royaume-Uni. Aucun n'a été admis à l'hôpital pour cause de la Covid-19. Selon les tests sérologiques effectués, 68 d’entre-eux - 6,9% du total - ont des anticorps au virus, ce qui signifie qu’ils auraient eu la maladie. Sur ces 68 enfants, seulement 34 ont déclaré avoir eu des symptômes, dont trois principaux : 31% avaient eu de la fièvre, 19% des problèmes gastro-intestinaux tels que des diarrhées, des vomissements et des crampes d'estomac et 18% des maux de tête.

97% des enfants positifs au virus pourraient être repérés

“Si vous voulez réellement diagnostiquer une infection chez les enfants, nous devons commencer à examiner la diarrhée et les vomissements, pas seulement les symptômes des voies respiratoires supérieures”, affirme le docteur Tom Waterfield, l’un des auteurs de l’étude. Pour lui, si les tests sont effectués sur tous les enfants ayant une température élevée, de la toux et une perte de goût ou d’odorat, ils permettront de repérer 76% des enfants atteints de la Covid-19. Ajouter ceux qui présentent des problèmes gastro-intestinaux augmenterait ce pourcentage à 97%, soit la quasi totalité des plus jeunes.

Une autre étude met en avant les symptômes gastro-intestinaux

Les travaux d’une équipe de chercheurs du King's College de Londres corroborent les résultats obtenus par l’équipe de Tom Waterfield. Ils se sont intéressés aux données de l’application “Covid Symptom Tracker”, où les utilisateurs enregistrent leur âge, leur sexe et leur symptômes. En tout, ils ont analysé les informations de près de 250 000 enfants. Une large partie d'entre-eux a déclaré avoir ressenti des symptômes gastro-intestinaux, une perte d’appétit et de la fièvre. Les signaux les plus fréquents de la Covid-19 sont donc différents entre les patients adultes et les plus jeunes.

La découverte de ces nouveaux symptômes pourrait donc améliorer la détection du virus chez les enfants. Mais elle pourrait aussi rassurer les parents, dans un contexte de rentrée scolaire et d'augmentation des cas positifs à la Covid-19. “Beaucoup d'enfants auront le nez qui coule cet hiver [et] des éternuements, ce n'est pas un signe”, conclut Tom Waterfield.