Cerveau : pourquoi nos souvenirs changent avec le temps ?

L'ESSENTIEL Nos souvenirs évoluent avec le temps et ne sont jamais de parfaites copies du moment passé.

Une étude dévoile les mécanismes qui modifient nos mémoires à chaque rappel du souvenir.

De l'apprentissage à la santé mentale, en passant par les décisions judiciaires, les conséquences de cette étude sont multiples.

Vous souvenez-vous vraiment de votre dernière fête d'anniversaire ? A quel point nos souvenirs sont-ils fiables ? Selon une étude britannique de l'Université d'East Anglia (UEA), publiée dans Neuroscience & Biobehavioral Reviews, nos souvenirs personnels sont loin d'être des copies parfaites du passé. En effet, la mémoire épisodique, qui nous permet de revivre des moments de vie, est bien plus malléable qu'on ne le pense.

Des souvenirs réels mais remodelés

Contrairement à l'image d'un disque dur où les souvenirs seraient stockés de manière figée, cette recherche, qui s'appuie sur près de 200 travaux en neurosciences, psychologie et philosophie, montre que les souvenirs sont constitués de multiples fragments. Certains sont facilement accessibles, d'autres restent en sommeil jusqu'à être réactivés par un indice extérieur, venu de l’environnement.

"Pour être considéré comme un souvenir réel, un souvenir doit être lié à un événement vécu, explique le professeur Louis Renoult, chercheur principal à l'UEA, dans un communiqué. Mais même dans ce cas, le souvenir rappelé peut ne pas être une copie parfaite. Il peut intégrer des détails issus de notre culture générale, de nos expériences passées ou du contexte dans lequel on se souvient." Ce phénomène, appelé "ré-encodage", modifie le souvenir à chaque rappel.

Chaque souvenir est une réinvention

"Les souvenirs peuvent et vont changer", poursuit le chercheur. L’étude souligne le rôle du cerveau, notamment de l'hippocampe, dans l'organisation et le rappel de la mémoire. Les traces mémorielles peuvent rester latentes et ne se manifester que lorsqu'un indice les active. Une fois ramené à la conscience, le souvenir combine des éléments vécus, des connaissances génériques et des informations contextuelles actuelles. Autrement dit, chaque souvenir est en partie une réinvention du moment vécu.

"Comprendre comment les souvenirs sont formés, stockés et transformés est essentiel car la mémoire est au cœur de notre vie quotidienne", souligne Louis Renoult. De l'apprentissage à la santé mentale, en passant par les décisions judiciaires, les conséquences de cette recherche sont potentiellement multiples. Le chercheur invite par exemple à repenser la fiabilité des souvenirs, notamment dans les témoignages ou les thérapies "psy".