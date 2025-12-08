Connaissez-vous ces aliments qui protègent votre cœur ?

L'ESSENTIEL Les polyphénols sont des substances aux propriétés antioxydantes présentes dans les plantes et les fruits

Selon une nouvelle étude, en consommer régulièrement pourrait avoir un effet préventif contre les maladies cardiovasculaires.

Les participants qui en consommaient régulièrement présentait un risque moins élevé de souffrir de maladies cardiovasculaires, même en vieillissant.

Seuls 11 % de la population présentent une santé cardiovasculaire idéale, selon Santé publique France (SpF). Les recommandations pour préserver son cœur concerne donc une grande partie d’entre nous.

Les polyphénols améliorent la tension artérielle et le cholestérol

Une nouvelle étude, publiée dans la revue BMC Medicine, montre que certains aliments et boissons pourraient réduire le risque de souffrir de maladies cardiovasculaires. Leur point commun ? Les polyphénols, des substances aux propriétés antioxydantes présentes dans les plantes et les fruits.

Lors de leurs travaux, les scientifiques ont utilisé les données de la cohorte TwinsUK, qui a suivi pendant plus de dix ans 3.100 adultes. Ils ont ainsi montré que les personnes suivant un régime riche en polyphénols avaient un risque moins élevé de souffrir de maladies cardiovasculaires, même en vieillissant, comparativement à ceux qui n’en consommaient pas. Dans le détail, les polyphénols amélioraient la tension artérielle et le taux de cholestérol, deux facteurs essentiels à la santé cardiovasculaire.

“Cette recherche apporte de solides preuves qu'intégrer régulièrement des aliments riches en polyphénols à son alimentation est un moyen simple et efficace de préserver sa santé cardiaque, assure le Dr Yong Li, premier auteur de l'étude, dans un communiqué. Ces composés végétaux sont largement présents dans les aliments du quotidien, ce qui en fait une stratégie accessible à la plupart des gens.”

Café, thé, huile d’olive et cacao

Dans quels aliments ou boissons trouver ces substances protectrices ? Les auteurs de l’étude en énumèrent plusieurs :

le café;

le thé;

les noix;

les baies;

le cacao;

l’huile d’olive;

les céréales complètes.

“Nos résultats montrent qu'une alimentation riche en polyphénols, adoptée sur le long terme, peut ralentir considérablement l'augmentation du risque cardiovasculaire avec l'âge, explique Ana Rodriguez-Mateos, principale auteure de l’étude. Même de petits changements réguliers dans la consommation d'aliments comme les baies, le thé, le café, les noix et les céréales complètes peuvent contribuer à protéger le cœur au fil du temps.” Une information à avoir en tête lors de vos prochaines courses !