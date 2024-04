Arthrose : les nutriments qui soulagent

L'ESSENTIEL L’arthrose est une maladie articulaire chronique qui se caractérise par une destruction du cartilage et des tissus adjacents, ce qui occasionne des douleurs, une raideur et une perte fonctionnelle.

Adopter une alimentation saine et équilibrée permet de réduire l’inflammation et donc les douleurs liées à la maladie.

Les polyphénols, des micronutriments présents dans les carottes ou le raisin, réduisent l’inflammation.

Dix millions de Français sont concernés par l’arthrose, selon l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm). Cette maladie articulaire chronique se caractérise par une destruction du cartilage et des tissus adjacents, qui occasionne des douleurs, une raideur et une perte fonctionnelle aux personnes qui en sont atteintes.

Inclure plus d’oméga-3, de polyphénols et de vitamine D à son alimentation

Les traitements visent à ralentir la progression de la maladie et soulager les symptômes. La prise en charge consiste à perdre du poids si besoin, et à modifier certaines habitudes de vie, comme la pratique d’une activité physique ou l’adoption d’une alimentation équilibrée et anti-inflammatoire.

En effet, certains nutriments réduisent l’inflammation. C’est le cas des acides gras oméga-3, que l’on trouve dans les poissons gras - comme le hareng, le thon rouge, le maquereau, etc.-, les huiles de colza, de soja, de lin, les noix et les graines comme les amandes, les noix de cajou, les noisettes, etc.

Selon le Vidal, “il semblerait qu’une alimentation riche en ce type d’acides gras [acides gras oméga-3 issus des poissons et l’acide gamma-linolénique] puisse réduire la production, par l’organisme, de certaines substances responsables des symptômes d’inflammation, les prostaglandines inflammatoires. Plusieurs études sont en cours de réalisation pour évaluer cette hypothèse qui reste à démontrer.”

Les polyphénols, des micronutriments anti-inflammatoires, sont à intégrer dans l’alimentation des personnes atteintes d’arthrose. On en trouve dans les carottes, les fruits rouges, le raisin, les noix, les olives noires mais aussi le thé vert!

La vitamine D est aussi très importante pour les personnes qui souffrent d’arthrose. “Des études de grande envergure ont démontré que les personnes bénéficiant d’un apport suffisant en vitamine D souffrent moins d’arthrose du genou ou de la hanche, explique Kirsten Scheuer, nutritioniste, à la Ligue Suisse contre le rhumatisme. La vitamine D est un micronutriment indispensable pour les os, les muscles et le cartilage.”

Chaque jour, un adulte devrait consommer 15 microgrammes de vitamine D, selon l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES). Les besoins quotidien sont généralement couverts par deux voies naturelles : l’exposition au soleil (15 à 20 minutes par jour) et l’alimentation, avec des aliments riches tels que les poissons gras, les champignons (girolles, cèpes et morilles), le jaune d’œuf, le chocolat noir, etc.

Réduire les douleurs liées à l’arthrose

D’après cette étude, le sulforaphane ralentirait la progression de l’arthrose. Ce composé est naturellement présent dans le brocoli, qu’il faut donc consommer si vous êtes atteints de cette maladie.

“Les aliments préconisés dans l’alimentation anti-inflammatoire sont riches en fibres, explique Laëtitia Proust-Millon, diététicienne-nutritionniste, à Santé magazine. Ces dernières ralentissent la digestion et favorisent la satiété. Les aliments ont également un index glycémique bas, ce qui permet d’éviter les hyperglycémies. La sensation de faim revient donc beaucoup moins rapidement.” Cette alimentation équilibrée et anti-inflammatoire permet donc de réduire les douleurs et de maintenir son poids.