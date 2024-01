Arthrose : et si vous faisiez de la marche nordique ?

L'ESSENTIEL La marche nordique, qui consiste à marcher en accéléré avec des bâtons, fait "travailler 80 % des muscles" du corps.

Plus intense que la randonnée et moins traumatisant pour les articulations que la course à pied, cette activité est recommandée en cas d’arthrose.

Ce sport, qui stimule la sécrétion d’endorphines, est aussi conseillé pour les personnes souffrant d’ostéoporose et de problèmes cardiovasculaires.

C’est une sorte de ski de fond, mais sans skis. La marche nordique est apparue dans les années 1960 dans les pays scandinaves. "À cette époque, il n’y avait pas assez de neige, mais les skieurs de haut niveau en Finlande ont continué à s’entraîner avec des bâtons. Les athlètes se sont rapidement rendus compte des effets intéressants de cet exercice sur l’aérobie et les muscles. Ensuite, ce sport s’est démocratisé en Allemagne dans les années 1980 et en France en 2000", indique le coach sportif du Groupe Thermes Adour, Sylvain Plantard.

La marche nordique "fait travailler 80 % des muscles du corps" et redonne le souffle

Concrètement, en quoi consiste la marche nordique ? Lors de cette activité physique, pratiquée en plein air, l’idée est de marcher en accéléré avec des bâtons. Contrairement à la randonnée, ces derniers ne sont pas posés verticalement en avant du corps mais sont orientés pointes vers l’arrière. Lorsque l’on s’aide des bâtons pour les impulsions, le corps est propulsé vers l’avant et le déplacement est plus rapide. "Ce sport fait travailler 80 % des muscles du corps : les bras, les cuisses, le grand dorsal, les abdominaux, les fessiers", détaille le professionnel. En outre, cette activité redonne du souffle. "Elle se pratique durant une longue durée. On a besoin d’endurance et d’oxygène pour recréer de l’énergie. Ainsi, il faut souffler correctement et avoir une bonne amplitude respiratoire."

Arthrose : "planter des bâtons au sol génère des vibrations essentielles à la régénération du haut du corps"

Pratiquée en hiver comme en été et sur tout type de surface, la marche nordique séduit de nombreuses personnes âgées. Cependant, elle s’adresse à tout le monde, quels que soient l’âge et la condition physique. "Ce sport est recommandé en cas d’arthrose, notamment des mains. En ouvrant et en relâchant sans arrêt le bâton au niveau de la main droite puis de la main gauche, on fait bouger les doigts. De plus, le fait de planter des bâtons au sol génère des vibrations essentielles à la régénération du haut du corps sans pour autant agresser les articulations. Mais attention, il ne faut pas pratiquer cette activité en cas de crise d’arthrose", précise Sylvain Plantard.

Cette activité "provoque la détente" et permet de "créer un lien social"

D’après le coach sportif, la marche nordique est aussi particulièrement intéressante pour les adultes souffrant d’ostéoporose et de problèmes cardiovasculaires. "Cependant, il faut faire attention à l’intensité de la marche. Un bon repère : notre capacité à discuter. Si l’on n’arrive pas à parler et que l’on ne respire pas bien, cela peut indiquer une limite." Autres bienfaits de ce sport : il améliore le retour veineux et a un impact positif sur la santé cognitive. "Le fait d’être en pleine nature fait du bien au moral et stimule la sécrétion d’endorphines, qui provoquent la détente. En outre, cette activité peut se faire à plusieurs, ce qui permet aux pratiquants de créer un lien social !"