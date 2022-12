Marche à reculons : quels sont ses bienfaits sur la santé ?

L'ESSENTIEL Une autre façon d'augmenter le défi de la marche à reculons est de commencer à traîner des poids.

L’OMS recommande 150 minutes d'activité par semaine pour être en bonne santé.

Marcher à reculons, un remède secret ? C’est ce que révèle le chercheur Jack McNamara, maître de conférences en physiologie clinique de l'exercice à l'université d'East London dans un article de The Conversation.

La marche à reculons protège les articulations

Cette technique surprenante apporterait des bénéfices supplémentaires pour la santé par rapport à la marche normale : "L'un des avantages les plus étudiés de la marche à reculons est l'amélioration de la stabilité et de l'équilibre. La marche à reculons peut améliorer la démarche (la façon dont une personne marche) et l'équilibre des adultes en bonne santé et des personnes souffrant d'arthrose du genou”, explique l’expert.

En outre, la marche à reculons oblige à faire des pas plus courts et plus fréquents, ce qui améliore l'endurance musculaire des muscles de la partie inférieure des jambes tout en réduisant la charge sur nos articulations. Et les bienfaits ne s’arrêtent pas là.

Marcher à reculons permet de perdre plus de poids que la marche normale

En effet, s'il est connu que la marche normale peut nous aider à maintenir un poids sain, la marche à reculons pourrait être encore plus efficace. En effet, la dépense énergétique lors d'une marche à reculons serait presque 40 % plus élevée que lors d'une marche à la même vitesse en avant (6,0 Mets contre 4,3 Mets - cet équivalent métabolique (Met) est la quantité d'oxygène consommée en position assise au repos). Une étude a d’ailleurs montré une réduction de la graisse corporelle chez les femmes qui ont suivi un programme d'entraînement de six semaines de marche (ou de course) à reculons.

Pour ajouter la marche à reculons à son programme d’exercice Jack McNamara donne quelques conseils utiles : "En marchant à reculons, nous risquons davantage de manquer des obstacles et des dangers contre lesquels nous pourrions nous écraser ou tomber. Par souci de sécurité, il est donc préférable de commencer à l'intérieur, où vous ne risquez pas de heurter quelqu'un, ou à l'extérieur, dans un endroit plat et dégagé”. Et si la marche à reculons est trop simple, l’auteur recommande de passer à la course !