Marcher à deux est bon pour la santé des personnes âgées

L'ESSENTIEL La marche est un exercice physique très bénéfique pour le séniors

Pratiquer la marche à deux limite le risque de chute

Les chutes de personnes âgées sont responsables chaque année de 12 000 décès

Marcher c’est la vie, mais marcher à deux c’est encore mieux! Marcher accompagné d’un jeune permet d’éviter les chutes chez les personnes âgées, responsables chaque année de 12 000 décès et 100 000 hospitalisations. Ces accidents sont également des facteurs de fragilité et d'isolement. Des chercheurs, en lien avec l’hôpital de Montpellier, ont mis en évidence les bienfaits de ces marches accompagnées, comme l'a révélé France 2.

Un équilibre, une endurance et une vitesse améliorés

Plusieurs seniors ont participé à une étude visant à restaurer leur marche et renforcer leur équilibre. Celle-ci consiste à marcher une heure, trois fois par semaine, bras dessus dessous avec un jeune accompagnant en coordonnant les deux foulées. Des capteurs sont placés sur les semelles des seniors pour enregistrer tout un tas de données permettant de mesurer les effets de ces marches.

Après trois semaines, les exercices ont montré des effets bénéfiques. “Je me sens en meilleur équilibre”, admet Régine Caly, 83 ans, en terminant son tour de piste avec son accompagnant. Ce dernier note d’ailleurs que Régine, après trois semaines d’entraînement autour d’une piste, réalise un tour en plus qu’auparavant, sur la même durée de marche. Une amélioration notable qui dénote de son gain de forme. “Ils améliorent tous leur endurance, leur équilibre et ils ont tous des vitesses de marche plus élevées”, observe Samar Ezzina, doctorante en Sciences du mouvement humain, qui analyse les données fournies par les semelles connectées.

Des bienfaits pas éternels

Seul bémol, les bienfaits observés après trois semaines de marche accompagnée ne sont pas éternels. Bien qu’ils se retrouvent dans le mois suivant l’arrêt des exercices, même lorsque les personnes âgées sont seules, ils commencent ensuite à décroître. La meilleure solution, notent les chercheurs, serait d’organiser des ateliers réguliers pour permettre aux seniors d’être en meilleure santé.