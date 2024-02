Arthrose, arthrite : la météo, un facteur de risque de symptômes articulaires ?

L'ESSENTIEL Les changements dans les conditions météorologiques ne semblent pas augmenter le risque de symptômes de douleurs au genou, à la hanche ou au bas du dos.

Toutefois, des températures élevées combinées à une faible humidité peuvent doubler le risque de poussée de goutte.

Face à ces résultats, les patients et les cliniciens ne doivent pas laisser la météo avoir un impact sur les options de traitement.

Il existe une croyance de longue date selon laquelle les changements de conditions météorologiques, tels que la pluie ou la température, peuvent déclencher ou aggraver des douleurs musculaires et articulaires. "Cependant, malgré la fréquence avec laquelle ce phénomène est reconnu, les précédentes recherches sont contradictoires", ont expliqué des chercheurs de l’université de Sydney (Australie). Ainsi, ils ont voulu évaluer le risque transitoire de symptômes musculaires et articulaires associés à des paramètres météorologiques (par exemple la température, l’humidité, la pression atmosphérique et les précipitations).

Des températures élevées et une faible humidité doublent le risque de poussée de goutte

Dans le cadre de leur étude, l’équipe a regroupé les données de recherches internationales existantes sur les conditions météorologiques et les douleurs musculo-squelettiques et articulaires impliquant plus de 15.000 personnes signalant plus de 28.000 nouveaux épisodes ou une aggravation des symptômes. Les résultats, publiés dans la revue Seminars in Arthritis and Rheumatism, n’ont montré aucune tendance claire entre l'humidité, la pression atmosphérique, les températures ou les précipitations et le risque de symptômes de polyarthrite rhumatoïde, d’arthrose du genou ou de lombalgie.

Cependant, des températures élevées et une faible humidité peuvent doubler le risque de douleurs, de rougeurs et d’un gonflement des articulations chez les personnes souffrant de goutte. Autre constat : la chaleur pourrait entraîner une déshydratation et une augmentation de la concentration d'acide urique chez les adultes touchés par cette maladie chronique due à la présence d’un excès d’acide urique dans le sang.

"Qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, la météo n'a aucun lien direct avec la plupart de nos douleurs"

"Nos recherches remettent en question cette croyance en montrant qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, la météo n'a aucun lien direct avec la plupart de nos maux et douleurs", a déclaré Manuela Ferreira, qui a dirigé l’étude. Selon les chercheurs, les médecins doivent faire preuve de prudence lorsqu’ils recommandent une prise en charge de la douleur en fonction de conditions météorologiques. "Lorsqu'ils cherchent à prévenir et à soulager la douleur, les patients et les cliniciens doivent se concentrer sur la meilleure façon de gérer la maladie, y compris la gestion du poids et les exercices, et ne pas se concentrer sur la météo et la laisser influencer le traitement."