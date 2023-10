Arthrose de la main : un médicament courant pourrait atténuer les symptômes

L'ESSENTIEL L’arthrose de la main est une maladie articulaire, qui touche principalement les femmes à l’âge de la ménopause.

Le méthotrexate, un médicament efficace contre les affections inflammatoires des articulations, réduirait les manifestations de l’arthrose de la main.

Les scientifiques ont observé une importante réduction du niveau de douleur chez les participants prenant une dose orale hebdomadaire de 20 mg de méthotrexate.

L’arthrose est une pathologie articulaire, qui se manifeste par une atteinte graduelle du cartilage, un tissu protégeant les extrémités des os. L’arthrose de la main est l’une des localisations les plus fréquentes de cette pathologie, avec une prédominance chez la femme.

Un nouveau traitement envisagé pour soulager les symptômes de l’arthrose de la main

À l’heure actuelle, l’arthrose ne se guérit pas. Il est toutefois possible de contrôler la maladie, voire de prévenir les lésions articulaires graves grâce à une prise en charge adaptée. Les traitements actuels de l’arthrose comprennent le port intermittent d’orthèse, les anti-inflammatoires non-stéroïdiens ou encore les antalgiques. Dans certains cas, la chirurgie et les injections de corticoïdes peuvent être envisagées.

Dans une étude publiée dans la revue The Lancet, des chercheurs ont observé que le méthotrexate, un médicament principalement prescrit pour la polyarthrite rhumatoïde et l'arthrite psoriasique, pourrait soulager les symptômes liés à l’arthrose de la main. Cette maladie peut se traduire par des douleurs, des raideurs ou une diminution de la force des doigts ou de la main.

Méthotrexate et arthrose de la main : une amélioration de la douleur après trois et six mois de prise

Pour parvenir à cette conclusion, les scientifiques de l’université Monash et Alfred Health (Australie) ont réalisé un essai randomisé incluant 97 participants australiens. Ils les ont divisés en deux groupes : le premier a reçu 20 mg de méthotrexate par semaine, et le second un placebo. Les volontaires ont été suivis pendant six mois.

D’après l’équipe australienne, une dose orale hebdomadaire de 20 mg de méthotrexate a réduit les symptômes chez les personnes touchées par l'arthrose de la maison. "Dans notre étude, la douleur du groupe placebo et du groupe méthotrexate s'est améliorée au cours du premier mois environ (…) Cependant, les niveaux de douleur sont restés les mêmes dans le groupe placebo, mais ont continué à diminuer dans le groupe méthotrexate après trois et six mois de prise. L'amélioration de la douleur dans le groupe méthotrexate était deux fois plus importante que dans le groupe placebo", a noté la Professeur Flavia Cicuttini, auteure de l’étude et cheffe du service de rhumatologie de l'hôpital The Alfred.

Très utilisé depuis les années 1980, le méthotrexate pourrait donc être envisagé dans la prise en charge de l’arthrose de la main. Des essais supplémentaires sont cependant nécessaires, afin de déterminer si les effets de ce médicament se prolongent au-delà de six mois.