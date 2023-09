Arthrose des mains : 4 astuces pour moins solliciter ses articulations au quotidien

Ouvrir une bouteille, couper du pain, fermer des boutons… En cas d’arthrose des mains, ces mouvements peuvent être difficiles à faire. C’est pourquoi les patients réfrènent leurs envies, se briment et se restreignent pour ne pas exécuter ce qu’ils pouvaient faire, auparavant, sans souffrir de douleurs et de raideurs. Pourtant, il est possible de poursuivre ses activités quotidiennes en misant sur l’économie articulaire.

Cette méthode correspond à l’ensemble des précautions qui permettent de réaliser un geste en requérant le moins de contraintes. "Cela ne signifie pas que l’on ne doit pas du tout solliciter les articulaires. On peut continuer à les utiliser, mais d’une manière différente, en optimisant les mouvements sans être trop dans le rouge. Pour cela, il faut choisir le bon moment, la bonne procédure, le bon rythme pour rester actif et conserver ses habitudes de vie", explique Samuel Lagraula, ergothérapeute du Groupe Thermes Adour.

Choisir le bon axe physiologique

Afin d’éviter les efforts inutiles, il convient d’utiliser ses articulations en adoptant une position correcte. Pour cela, le spécialiste recommande de conserver l’axe physiologique des doigts et de ne pas faire des gestes favorisant une déviation latérale. "Pour ne pas avoir mal ou moins solliciter ses articulations, il faut positionner son majeur dans le prolongement de l’avant-bras. Pour rappel, on se sert du pouce pour des mouvements précis et du petit doigt pour des gestes qui nécessitent de la force. La position dite 'de repos' est similaire à celle effectuée à vélo ou à moto où les mains sont placées sur le dessus du guidon", spécifie-t-il. Autre conseil : toujours utiliser ses deux mains au lieu d’une seule lorsque cela est possible.

Grossir la prise

Samuel Lagraula préconise de faire attention à la taille de la prise, plus précisément de grossir la prise. "Cela permet d’utiliser de manière plus homogène et efficace la main et de solliciter les articulations dans une position moins contraignante." Par exemple, les patients peuvent se servir d’ustensiles ayant un gros manche.

Augmenter les frottements

Afin de mieux agripper et d’ouvrir un objet sans difficulté, il faut augmenter les frottements en ayant recours à un torchon par exemple. "Certaines bouteilles en plastique sont dotées d’un bouchon cranté, cela permet d’éviter qu’il ne glisse dans la main et facilite son ouverture", précise l’ergothérapeute.

Faire usage d’un bras de levier

Utiliser un bras de levier important offre une grande facilité de préhension. "Dans les hôpitaux, on voit parfois des portes qui ont des poignées longues pour les personnes à mobilité réduite. Ces dernières diminuent la force nécessaire pour ouvrir la porte."

Quels objets peuvent faciliter la vie des personnes souffrant d’arthrose des mains ?

Plusieurs outils simples peuvent éviter les douleurs et les frustrations au quotidien. Parmi eux, on retrouve :