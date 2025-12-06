Un nouvel espoir pour les patients atteints d’un lymphome de Hodgkin avancé

L'ESSENTIEL Le lymphome de Hodgkin avancé est un cancer du système lymphatique, souvent diagnostiqué chez l’adulte jeune.

Les taux de guérison sont parmi les meilleurs en hématologie, les traitements historiques sont très efficaces, mais parfois lourds et les priorités sont de maintenir l’efficacité tout en réduisant les effets secondaires durables.

Le protocole BrECADD, associé au PET-scan précoce, s’inscrit dans cette nouvelle philosophie.

Depuis des années, le protocole eBEACOPP est utilisé pour traiter les formes avancées du lymphome de Hodgkin avancé. Il guérit la majorité des patients, mais au prix d’effets secondaires importants et de séquelles durables:

engourdissements ou douleurs des nerfs (neuropathies),

fatigue persistante,

baisse prolongée des cellules sanguines,

et surtout : impact sur la fertilité, un point crucial chez des patients souvent très jeunes.

BrECADD : une version plus moderne et plus douce du traitement

Pour améliorer cette situation, les chercheurs ont développé un protocole plus récent : BrECADD. L’idée n’était pas de faire "moins fort", mais de faire aussi bien, en abîmant moins.

L’étude HD21 a comparé directement BrECADD et eBEACOPP pendant plusieurs années, avec un suivi désormais disponible à cinq ans – un recul suffisamment long pour juger à la fois de l’efficacité et des effets tardifs.

Des résultats très rassurants : même efficacité, moins d’effets secondaires

Les résultats présentés à l’ASH 2025 sont très clairs :

. BrECADD est aussi efficace que le traitement historique : Les taux de survie globale et de survie sans progression à cinq ans sont équivalents à ceux d’eBEACOPP.

. Mais il provoque moins de séquelles à long terme

moins de neuropathies (engourdissements, douleurs nerveuses),

moins de cytopénies prolongées (défaillance durable de la moelle),

impact sur la fertilité probablement moins important.

Pour une maladie qui se guérit bien, préserver la vie après la guérison devient un objectif aussi essentiel que traiter le cancer lui-même.

Le PET-scan précoce : une médecine plus personnalisée

Autre élément clé : HD21 utilise un PET-scan très tôt dans le traitement (après deux cycles). Selon la qualité de la réponse :

les patients qui répondent bien peuvent recevoir un traitement allégé ,

, ceux dont la réponse est plus lente peuvent bénéficier d’un schéma ajusté, sans perdre de chances de guérison.

C’est un pas important vers une médecine plus fine, qui tient compte de la réalité biologique de chaque patient.

Pourquoi ces résultats comptent pour les patients ?

. Une meilleure qualité de vie après la guérison

Le lymphome de Hodgkin touche surtout les 20–40 ans. Ce sont des personnes qui, après leur traitement, ont encore toute une vie à construire : travail, projets, parentalité… Réduire les séquelles, notamment les neuropathies et les problèmes de fertilité, est essentiel.

. Un suivi post-traitement plus simple

Comme les effets secondaires tardifs sont moins fréquents, le suivi médical à long terme pourra être plus léger et davantage centré sur le bien-être global.

. Un traitement plus adapté à chaque patient

Grâce au PET-scan précoce, les patients ne reçoivent plus systématiquement une chimiothérapie maximale : ils reçoivent la dose nécessaire, pas plus.

Un futur standard de traitement ?

Tout indique que BrECADD pourrait progressivement remplacer eBEACOPP comme traitement de référence pour le Hodgkin avancé.

Les hématologues y voient un compromis idéal : même efficacité, moins de toxicité, meilleure qualité de vie à long terme.

En d’autres termes : on continue de guérir autant, on laisse moins de traces.