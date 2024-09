Cancer du sang : il existe plus de 80 types de lymphomes différents

L'ESSENTIEL Les lymphomes sont des cancers du système lymphatique, le principal élément du système immunitaire de l'organisme.

A l’occasion de ce mois de sensibilisation aux cancers du sang, l’association de patients ELLyE (Ensemble Leucémie Lymphomes Espoir) alerte sur le manque d’information dont souffrent les personnes atteintes de lymphomes.

Les lymphomes sont les 5e cancers les plus fréquents chez l’adulte et le premier chez les adolescents et les jeunes adultes. Plus de 23 000 nouveaux cas de lymphomes sont diagnostiqués en France chaque année, un chiffre qui augmente de 4% tous les 12 mois depuis les années 1970.



"Alors que les cancers constituent la première cause de mortalité en France, les cancers du sang parmi lesquels on trouve les lymphomes demeurent pour beaucoup méconnus", indique l’association ELLyE dans un communiqué de presse.

Les lymphomes sont des cancers du système lymphatique, le principal élément du système immunitaire de l'organisme. Selon le classement de l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé), il existe plus de 80 types de lymphomes différents, parmi lesquels les lymphomes hodgkiniens, les lymphomes non hodgkiniens, les lymphomes cutanés, la leucémie lymphoïde chronique, la maladie de Waldenström, etc...

"Face à la centaine de types ou de sous-types de lymphomes qui composent cette famille de cancers du sang, les patients et les proches peuvent se sentir désarmés. Ces cancers sont complexes, chacun ayant sa particularité et une prise en charge personnalisée", souligne l’organisation à but non lucratif.

"En 2024, ce dont souffrent le plus les patients et leurs proches, c’est la solitude face à des interrogations concernant leur maladie ou les étapes de leur parcours de soin", indique également Christophe Pozuelos, coordinateur de l’association ELLyE et en rémission totale d’un lymphome folliculaire.





Lymphomes : des réunions d'information tout au long du mois de septembre

Afin d’aider les malades, l’association ELLyE organise tout au long du mois de septembre des espaces et des réunions d’information dans 19 villes au sein des services d’hématologie d’hôpitaux partenaires.

"Les manifestations que nous organisons tout au long du mois de septembre dans le cadre du mois des cancers du sang permettent aux patients et à leurs proches d‘échanger en dehors du cadre de la consultation médicale", précise Christophe Pozuelos. "Pouvoir rencontrer d’autres malades pour partager ses inquiétudes ou ses questions est rassurant. Ces rencontres libèrent très souvent la parole sur des sujets que les patients et leurs proches n’osent pas aborder avec les soignants", conclut-il.