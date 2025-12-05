Vaccin à ARNm contre la Covid-19 : il n’augmente pas le risque de mortalité à long terme

L'ESSENTIEL Les vaccins à ARNm contre la Covid‑19 n’augmentent pas le risque de mortalité toutes causes à long terme, selon une étude menée par EPI-PHARE.

Cette étude a suivi près de 29 millions de personnes âgées de 18 à 59 ans, vaccinées contre la Covid-19 ou non pendant 4 ans.

Les personnes ayant reçu au moins une dose présentaient un risque de décès toutes causes réduit de 25 %, comparativement aux personnes non-vaccinées.

Les vaccins ARNm anti-covid, développés en pleine pandémie pour tenter de stopper le coronavirus, ont suscité de très nombreuses inquiétudes. Mais EPI-PHARE (groupement d’intérêt scientifique commun à l’ANSM et la Cnam) l’assure après avoir suivi pendant 4 ans près de 29 millions de patients : les personnes ayant reçu un vaccin à ARNm n’ont pas plus de risques de décès toutes causes confondues que les non-vaccinées.

L’étude a été publiée dans la revue JAMA Network Open, le 4 décembre 2025

Le vaccin à ARNm anti-covid n'augmente pas le risque de décès dans les 4 ans

Les analyses d’EPI-PHARE ont été effectuées dans le cadre de sa surveillance épidémiologique des vaccins. Les chercheurs ont repris les données du Système national des données de santé (SNDS), cette étude a inclus 22,7 millions de vaccinés entre mai et octobre 2021 et 5,9 millions de non-vaccinés au 1er novembre 2021. Sur 4 années de suivi, 98.429 décès toutes causes (soit 0,4 %) ont été observés chez les personnes vaccinées et 32.662 (soit 0,6 %) chez les non-vaccinés.

En compilant l’ensemble de ces chiffres, les chercheurs ont déterminé que les personnes ayant eu au moins une dose affichaient un risque de décès toutes causes réduit de 25 % par rapport aux non-vaccinés. “Cette réduction du risque était observée pour les principales causes de décès étudiées, y compris les maladies cardiovasculaires et les cancers. Par ailleurs, la mortalité liée à la Covid-19 était réduite de 74 % chez les personnes vaccinées, confirmant de nouveau l’efficacité de la vaccination contre les formes graves”, précisent les auteurs dans leur communiqué.

Ainsi, pour eux pas de doute, cette première étude au monde sur le risque de mortalité du vaccin ARNm à long terme (4 ans) exclut “toute augmentation du risque de mortalité à long terme associé à la vaccination par ARNm contre la Covid-19.”

Vaccin contre la covid-19 : des effets indésirables non-graves et non-permants

Les chercheurs ont profité de leurs travaux pour faire le point sur les connaissances compilées sur les vaccins anti-covid depuis leur création. Ils rappellent que de nombreuses études nationales et internationales ont démontré que les doses réduisaient les risques d'hospitalisation et de décès liés au SARS-CoV-2.

Les principales réactions indésirables rapportées étaient des effets de réactogénécité locale et systémique non-grave et non-permanente. C’est-à-dire des douleurs au niveau du site d'injection (accompagnée ou non d'une rougeur), de la fatigue, de la fièvre ou des douleurs musculaires et articulaires.

"Dans une moindre mesure, des cas de myocardite et d’anaphylaxie étaient également observés, mais demeuraient rares comparés au regard du nombre total de personnes vaccinées et se révélaient non-létaux sauf cas rarissimes. Par ailleurs, aucune association entre les vaccins à ARNm contre le Covid-19 et le risque d’infarctus du myocarde, d’embolie pulmonaire ou d’accident vasculaire cérébral n’a été mise en évidence", ajoutent les auteurs.