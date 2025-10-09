Covid-19 : le vaccin augmente-t-il le risque de cancer du pancréas, comme ce qu’annonce Didier Raoult ?

La vaccination contre la Covid-19 augmente-t-elle le risque de souffrir d’un cancer du pancréas ? C’est la théorie avancée par Didier Raoult sur X, anciennement Twitter. Le microbiologiste, ancien directeur de l'institut hospitalo-universitaire en maladies infectieuses de Marseille, s’appuie sur les résultats de deux études sur le sujet. Mais selon les spécialistes, leurs résultats ne permettent pas d’établir un lien de cause à effet entre le vaccin et la maladie.

Des études sur les liens entre cancer du pancréas et vaccin anti-Covid

Le médecin médiatique est connu pour avoir défendu l’hydroxychloroquine comme traitement anti-Covid-19. Dans son post, il explique que les travaux d’une équipe sud-coréenne "portant sur 8 millions de cas exposent des études épidémiologiques rapportant une augmentation des cancers chez les vaccinés (+37 %) de plus chez les vaccinés en Corée, le plus inquiétant est l’augmentation des cancers du pancréas (+157 %) chez les personnes ayant eu 2 injections". Il poursuit en précisant que des vaccins ADN et ARN sont en cause. "Par ailleurs, une étude rapporte la présence de l’ADN vaccinal intégré dans une cellule tumorale et une autre l’expression de la protéine Spike dans une métastase, indique-t-il. (…) Plusieurs études ont montré la présence de DNA à niveau élevé dans les vaccins RNA qui suggèrent une intégration facile dans le noyau des cellules."

Cancer du pancréas et vaccination : des biais de confusion dans les études citées par Didier Raoult

Mais ces études présentent plusieurs biais, comme le rappelle l’oncologue Jérôme Barriere sur son compte X. En ce qui concerne l’étude italienne, il précise qu’il existe un possible biais de sélection. "Les personnes vaccinées étaient plus âgées (50 ans en moyenne vs 45 ans chez les non vaccinés) et avaient davantage de comorbidités (hypertension, diabète, antécédents de cancer…), précise-t-il. Les sujets fragiles, suivis régulièrement, ont eu plus accès à la vaccination que les jeunes en bonne santé. (…) De plus, les antécédents de cancer étaient presque deux fois plus fréquents chez les vaccinés que chez les non vaccinés (4,2 % vs 2,3 %)." En somme, cela rend les résultats bien plus complexes à analyser car les vaccinés du groupe avaient un risque de cancer plus élevé lié à d’autres facteurs, donc "on observera mécaniquement plus d’hospitalisations pour cancer dans ce groupe, même si le vaccin n’y est pour rien".

Par ailleurs, ce spécialiste rappelle les différences entre relation de causalité et corrélation. "Les auteurs parlent d’associations et ne revendiquent aucune causalité, souligne-t-il. Ils concluent prudemment que la vaccination 'pourrait être associée' à ces cancers, tout en précisant dans leurs données que leurs observations n’établissent pas de relation de cause à effet."

Didier Raoult déjà condamné pour non-respect du Code de santé publique

En conclusion de son thread, il indique qu’une "discussion critique" a eu lieu sur le site de publications médicales PubPeer, et des chercheurs ont "souligné ces limites (matching incomplet des groupes, absence de vérification clinique/biologique des cas, etc.), omises par Didier Raoult". L’oncologue rappelle que Didier Raout a déjà été mis en cause pour des faits de désinformation. Pendant la pandémie de Covid-19, il a défendu l’hydroxychloroquine alors que la communauté scientifique alertait sur le manque de preuve concernant l’efficacité de ce traitement. S’il a quitté ses fonctions à l’hôpital en septembre 2022, il a été condamné deux ans plus tard à deux ans d’interdiction de pratique de la médecine par la chambre disciplinaire de l’Ordre des médecins pour avoir enfreint le code de santé publique.