Vaccin anti-covid et myocardite : que révèle la dernière étude ?

L'ESSENTIEL Selon une nouvelle étude, les patients atteints de myocardite après une vaccination ARNm contre la Covid-19 ont moins de complications cardiovasculaires (5,7 %) à 18 mois que les autres.

En effet, le taux de complications chez les patients atteints de myocardites attribuables au Covid-19 est de 12,1 %.

Les travaux ont aussi confirmé que les jeunes hommes étaient les plus à risque de souffrir de myocardite après un vaccin anti-covid.

L’apparition d’une myocardite dans la semaine suivant l'administration d’un vaccin à ARNm (Comirnaty ou Spikevax), en particulier chez les jeunes hommes après la deuxième dose, a été l’un des effets indésirables de la vaccination contre la covid-19 identifiée.

Toutefois, les conclusions d’une étude réalisée par le GIS Epi-Phare, publiées dans la revue Journal of the American Medical Association (Jama), se veulent rassurantes.

Les personnes ayant développé ce trouble à la suite d’une vaccination contre la Covid-19 présentent deux fois moins de complications cardiovasculaires à moyen terme que celles atteintes de myocardites d’autres origines.

Myocardite : deux fois plus de complications chez les patients Covid

Pour évaluer les conséquences des myocardites post-vaccinales à moyen et long terme, les chercheurs ont repris les informations du Système national des données de santé (SNDS). Ils ont observé la fréquence de survenue des complications cardiovasculaires (réadmission à l'hôpital pour myo-péricardite, hospitalisation pour un autre événement cardiovasculaire, dont insuffisance cardiaque/troubles du rythme/cardiomyopathie…) ainsi que la prise en charge des patients (actes diagnostic et médicaments dispensés) 18 mois après le diagnostic en fonction de l’origine de la myocardite.

Au total, 4.635 cas confirmés de myocardite ont été identifiés chez des personnes âgées de 12 à 49 ans hospitalisées en France entre le 27 décembre 2020 et le 30 juin 2022. Parmi ces derniers, 558 cas sont survenus après l’administration d’un vaccin ARNm, 298 à la suite d’une infection par le SARS-CoV-2 et 3.779 myocardites étaient liées à d’autres causes.

"Les patients atteints de myocardite après une vaccination ARNm contre la Covid-19 présentaient moins de complications cardiovasculaires (5,7 %) à 18 mois que les patients atteints de myocardites attribuables au Covid-19 ou à d’autres causes (12,1 % et 13,2 % respectivement)", expliquent les auteurs dans leur communiqué.

Myocardite post vaccinale : principalement des jeunes hommes en bonne santé

L’étude a également permis de confirmer que les myocardites post-vaccinales concernaient principalement de "jeunes hommes en bonne santé". Ces derniers pouvaient nécessiter une prise en charge médicale jusqu'à plusieurs mois après leur sortie d’hospitalisation. Toutefois, les chercheurs rappellent que le nombre de cas de myocardites post vaccinales (558) apparaît “peu fréquent au regard du nombre élevé de doses administrées”. 54 millions de personnes ont été vaccinées en France.

Pour eux, leurs travaux sur les conséquences cliniques à moyen terme des myocardites associées aux vaccins à ARNm contre la Covid-19 viennent compléter les autres études internationales confirmant un bénéfice-risque en faveur de la vaccination.