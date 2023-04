Vaccin anti-covid : le flux menstruel des femmes augmenterait après la 1ère dose

L'ESSENTIEL Le vaccin anti-Covid entraîne des perturbations dans le cycle menstruel des femmes.

Des chercheurs ont observé que les saignements ont augmenté pour 4 % des participantes à leur étude.

Les scientifiques n’ont pas examiné les raisons de ces changements.

Alors que le lien entre la vaccination anti-Covid et les troubles menstruels a bien été reconnu, une nouvelle étude s’est penchée sur la question spécifique de la quantité des saignements menstruels chez les femmes ayant des cycles normaux, après un premier vaccin anti-Covid. Les résultats ont été publiés dans le British Journal of Obstetrics and Gynaecology.

Le vaccin anti-Covid augmente les saignements chez certaines femmes

"La menstruation est une fonction corporelle courante et un indicateur clé de l'état de santé général. Il est donc essentiel que nous comprenions l'ampleur de ce problème au sein de la population mondiale", a déclaré Alison Edelman, médecin-chercheur, l'une des principales autrice de l'étude. "Plus nous en saurons sur les changements signalés, plus nous serons en mesure de conseiller efficacement les individus sur ce qui les attend avec le vaccin Covid-19 et sur la manière de prendre une décision éclairée quant à la vaccination”.

Pour mener leurs recherches, les scientifiques ont analysé les données relatives aux cycles menstruels provenant de l'application de suivi de la fertilité Natural Cycles. La cohorte comprenait un total de 9.555 personnes - 7.401 vaccinées et 2.154 non vaccinées - vivant principalement aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Europe. Les participantes ont déclaré des saignements quotidiens de type "spotting", "léger", "moyen" ou "abondant".

Les chercheurs ont ensuite examiné le nombre de jours de saignements abondants et la quantité totale de sang. Les analyses ont montré une légère augmentation (4 %) du pourcentage de participantes ayant eu des saignements plus abondants après la première dose du vaccin Covid-19, par rapport à un groupe témoin non vacciné.

Troubles menstruels post vaccination anti-Covid : les chercheurs se veulent rassurants

"Cette différence se traduit par une estimation de 40 personnes supplémentaires pour 1.000 personnes dont le cycle est normal et qui ont présenté une quantité de saignement plus importante”, écrivent les auteurs qui notent que ces changements disparaissaient généralement dès le premier cycle menstruel suivant la vaccination.

"Faire l'expérience d'un changement inattendu dans son cycle menstruel peut être alarmant", a reconnu la Dr Blair Darney, chercheur en services de santé reproductive à l'Oregon Health & Science University. Mais, elle insiste sur le fait que ces résultats ne doivent pas être une source d'inquiétude : "Nous espérons que cette recherche pourra rassurer les personnes en leur montrant qu'elles sont entendues et que leurs expériences en matière de menstruation sont valables. Comme l'ont montré des recherches antérieures, ces changements au niveau de la population sont minimes, se résorbent généralement dans le cycle qui suit la vaccination et ne devraient pas être une source d'anxiété ou de peur”.