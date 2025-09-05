Covid-19 : un spray nasal antihistaminique pourrait protéger

L'ESSENTIEL L'antihistaminique azélastine réduit de deux tiers les risques d'infection à la covid-19.

Ce spray nasal pourrait aussi protéger contre les rhinovirus.

Des travaux supplémentaires sont nécessaires avant une application à grande échelle.

Le coronavirus est loin d’être une histoire ancienne. Il continue à circuler comme le révèle le dernier bulletin hebdomadaire de Santé publique France. Le rapport publié deux jours après la rentrée montre que les passages aux urgences pour suspicion d’infection à la covid-19 a augmenté de l’ordre de 20 % chez les moins de 15 ans et de 13 % chez les 15-74 ans.

Si la situation n’est pas comparable à la pandémie, ces chiffres rappellent qu’il faut se montrer prudent face au virus. Et l’université de la Sarre (Allemagne) pourrait bien avoir trouvé une arme dans nos armoires à pharmacie. Le spray nasal d’azélastine, couramment utilisé contre la rhinite allergique, réduirait de deux tiers le risque d’infection à la covid-19.

Azélastine : le médicament aurait un effet protecteur contre la covid-19

Afin de déterminer si l’azélastine pouvait être efficace contre la covid-19, l’équipe a divisé les 450 participants recrutés en deux groupes. Les membres du premier groupe utilisaient le médicament antihistaminique trois fois par jour pendant 56 jours. Les autres avaient la même consigne, mais il leur avait été remis un spray placebo.

"Pendant la période d'observation, 2,2 % des participants du groupe azélastine ont été infectés par le SARS-CoV-2. Dans le groupe placebo, ce chiffre était de 6,7 %, soit trois fois plus", explique le professeur Robert Bals du centre médical universitaire de la Sarre, qui a dirigé l’étude parue dans la revue JAMA.

En plus d’avoir un risque réduit d’infection à la covid-19, les personnes qui prenaient le traitement présentaient moins d'infections symptomatiques au SARS-CoV-2 et un nombre global plus faible d'infections respiratoires confirmées. Les chercheurs ont aussi remarqué qu’elles avaient moins de risque d’être contaminées par des rhinovirus, autre cause majeure de maladies respiratoires. En effet, seulement 1,8 % du groupe traité a été testé positif au rhinovirus, contre 6,3 % dans le groupe placebo.

Covid-19 : le spray nasal d'azélastine pourrait constituer une solution prophylactique

"Le spray nasal d'azélastine pourrait constituer un moyen prophylactique supplémentaire facilement accessible pour compléter les mesures de protection existantes (contre la covid-19), en particulier pour les groupes vulnérables, pendant les périodes de taux d'infection élevés ou avant un voyage", estime le Pr Robert Bals dans un communiqué.

Toutefois, ne vous précipitez pas sur votre spray nasal dès maintenant. Le scientifique précise que d’autres essais sont nécessaires avant une application clinique généralisée. "Nos résultats soulignent la nécessité d'essais multicentriques de plus grande envergure pour continuer à explorer l'utilisation des sprays nasaux d'azélastine comme traitement préventif à la demande et pour examiner son efficacité potentielle contre d'autres agents pathogènes respiratoires."