La Covid-19 expose à d’autres maladies. Dans une étude parue dans The Journal of Allergy and Clinical Immunology, des chercheurs de l’Institut Karolinska, basé à Stockholm en Suède, démontrent que l’infection par ce coronavirus augmente le risque de pathologies inflammatoires comme l’asthme. En revanche, la vaccination le diminue.

Quels sont les liens entre la Covid-19 et les maladies inflammatoires ?

L'équipe a utilisé une base de données de santé américaine pour observer les liens entre l’infection par la Covid-19 et les maladies inflammatoires dites de type 2, "un groupe d'affections chroniques caractérisées par une réaction excessive du système immunitaire aux allergènes ou aux infections", précisent-ils. Au total, ils ont rassemblé les informations médicales de 973.794 personnes ayant contracté la Covid-19 et de 691.270 personnes vaccinées contre le virus SARS-CoV-2. En parallèle, ils ont comparé les données à un groupe de plus de 4 millions de témoins sans infection ni vaccination documentées.

Covid-19 : l’infection augmente le risque d’asthme, de sinusite chronique et de rhume des foins

D’après leur analyse, les personnes infectées par le virus avaient un risque accru de 66 % de développer de l'asthme, de 74 % de sinusite chronique et de 27 % de rhume des foins par rapport aux témoins sains. Aucun risque accru n'a été observé pour l'eczéma atopique, une maladie cutanée, ni pour l'œsophagite à éosinophiles, une inflammation de l’œsophage. "Nos résultats suggèrent que la Covid-19 peut déclencher une inflammation de type 2 des voies respiratoires, mais pas d'autres organes", souligne Philip Curman, médecin et chercheur au Département d'épidémiologie médicale et de biostatistique de l'Institut Karolinska, et directeur de l'étude.

Covid-19 : la vaccination protège des maladies inflammatoires

Au cours de leurs travaux, les scientifiques ont remarqué que la vaccination contre le virus avait l'effet inverse. "Les personnes infectées présentaient un risque plus de deux fois supérieur de développer de l'asthme ou une sinusite chronique et un risque 40 % plus élevé de développer un rhume des foins que les personnes vaccinées", notent-ils. Pour Philip Curman, ces travaux apportent des perspectives nouvelles. "Il est intéressant de constater que la vaccination protège non seulement contre l'infection elle-même, mais semble également offrir une bonne protection contre certaines complications respiratoires", développe le spécialiste.

Le directeur de l’étude et ses collègues rappellent toutefois que l’étude est rétrospective : elle s’appuie sur des données déjà collectées. Cela signifie qu’il n’est pas possible de tirer une conclusion définitive sur les liens de causalité.