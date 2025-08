Covid-19, grippe : les infections respiratoires réveilleraient les cellules cancéreuses dormantes

L'ESSENTIEL Après la grippe et le coronavirus, les cellules souches dormantes sont réactivées dans les poumons et ouvrent la voie à de nouvelles tumeurs métastatiques.

Ce réveil est induit par une inflammation locale et systémique favorisée par les infections respiratoires.

Chez les survivants d’un cancer, le Covid-19 double le risque de mortalité liée au cancer et de métastases.

Dans le monde, le cancer du sein est le deuxième cancer le plus fréquent. La plupart des décès sont dus à des métastases, souvent après de longues périodes de dormance tumorale. "Comprendre les mécanismes qui perturbent la quiescence, soit l’arrêt de développement des cellules cancéreuses disséminées dormantes, est crucial pour enrayer la progression métastatique", selon des scientifiques de l’université du Colorado (États-Unis). C’est pourquoi ces derniers ont réalisé une étude parue dans la revue Nature.

Dans le cadre de celle-ci, ils ont mené une expérience sur des souris présentant un cancer du sein métastatique développé en laboratoire, qui inclut des cellules cancéreuses disséminées (des cellules qui se sont détachées d'une tumeur primaire et se sont propagées à des organes distants, souvent restées dormantes pendant de longues périodes) dans les poumons et ressemblent donc étroitement à une caractéristique clé de la maladie chez l'Homme. Les rongeurs ont été exposé au virus de la grippe et du coronavirus.

La grippe et la Covid-19 déclenchent une inflammation qui réactive les cellules souches dormantes

Dans les deux cas, les infections respiratoires ont déclenché le réveil des cellules souches dormantes dans les poumons, entraînant une prolifération massive de cellules métastatiques quelques jours après l'infection et l'apparition de lésions métastatiques en deux semaines. "Les cellules cancéreuses dormantes sont comparables aux braises d'un feu de camp abandonné, et les virus respiratoires sont comparables à un vent violent qui rallume les flammes", a déclaré James DeGregori, qui a dirigé les travaux.

Selon les analyses moléculaires, la réactivation des cellules cancéreuses dormantes est induite par l'interleukine-6 (IL-6), une protéine libérée par les cellules immunitaires en réponse aux infections ou aux blessures. "L'identification de l'IL-6 comme médiateur clé du réveil des cellules cancéreuses dormantes suggère que l'utilisation d'inhibiteurs de l'IL-6 ou d'autres immunothérapies ciblées pourrait prévenir ou atténuer la résurgence des métastases après une infection virale", a précisé Julio Aguirre-Ghiso, co-auteur de l'étude.

Un risque accru de mortalité liée au cancer et de métastases après des infections respiratoires

Afin d’aller plus loin, des chercheurs de l'université d'Utrecht (Pays-Bas) et de l'Imperial College de Londres (Angleterre) ont cherché à savoir si une infection à la Covid-19 augmentait le risque de mortalité liée au cancer chez les patients. Pour cela, ils se sont concentrés sur les survivants du cancer diagnostiqués au moins cinq ans avant la pandémie, ce qui leur a permis de s'assurer qu'ils étaient probablement en rémission. Parmi eux, 487 personnes ont été testées positives au coronavirus, puis comparées à 4.350 adultes dont le test était négatif.

Les résultats ont montré que les participants cancéreux testés positifs à la Covid-19 présentaient un risque presque doublé de décéder d'un cancer par rapport au volontaires testés négatifs. "L'effet était plus prononcé au cours de la première année suivant l'infection. La progression rapide vers le cancer reflète la réactivation rapide observée des cellules cancéreuses dormantes dans les modèles animaux. (…) Nos travaux soulignent que les personnes ayant des antécédents de cancer pourraient bénéficier de précautions contre les virus respiratoires, comme la vaccination lorsqu'elle est disponible, et d'une discussion avec leurs professionnels de santé."