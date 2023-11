Grippe, Covid ou VRS : comment faire la différence chez son enfant ?

L'ESSENTIEL La toux, l'écoulement nasal et la fièvre sont les symptômes les plus communs à la grippe, la Covid-19 et le VRS.

Les signes distinctifs sont la respiration sifflante (VRS), l’intensité des symptômes (grippe) et l’effet sur d’autres organes que les poumons (Covid-19).

Si vous avez un doute, la première chose à faire est un test Covid pour savoir si l’enfant doit être isolé.

L'automne est déjà bien entamée ! Et avec cette saison, le retour des virus respiratoires comme la grippe, la Covid-19 et le virus respiratoire syncytial. Mais comment faire pour distinguer ces pathologies chez les enfants ?

Des symptômes similaires entre la grippe, la Covid-19 et le VRS

Avant de les distinguer, il faut d’abord savoir quels sont les symptômes que ces trois pathologies partagent. “La toux, l'écoulement nasal et la fièvre sont communs à tous les virus respiratoires, explique le Dr Frank Esper. Lorsque je vois un enfant présentant ces symptômes, je m’appuie généralement sur un test de laboratoire pour poser un diagnostic précis.” Les symptômes communs sont également les maux de gorge et de tête, les courbatures, la fatigue, l’essoufflement et la perte de goût et/ou d’odorat.

Le virus respiratoire syncytial (VRS) est un virus très répandu chez les enfants. Selon le Manuel MSD, il représente “la cause la plus fréquente de maladies des voies respiratoires inférieures chez le nourrisson”. Le symptôme qui le distingue des autres deux virus est la respiration sifflante.

Chez les nourrissons de moins de six mois, la grippe peut être beaucoup plus grave que chez les adultes. Elle peut entraîner des taux plus élevés d’hospitalisation, des séjours plus longs en unité de soins intensifs et un taux de mortalité plus élevé. Ce qui distingue la grippe des autres virus respiratoires, c’est l’intensité de trois de ses symptômes : la fièvre - jusqu’à 40 degrés Celsius -, les nausées et les vomissements.

Enfin, pour ce qui est de la Covid-19, ce qui le distingue est l’effet qu’il peut avoir sur d’autres organes que les poumons. “C’est aussi le cas de la grippe, mais les symptômes disparaissent généralement une fois que le virus quitte vos poumons, développe le Dr Frank Esper. La Covid peut provoquer des effets à long terme, comme un brouillard cérébral.”

Grippe, Covid, VRS...Un enfant peut avoir plusieurs virus en même temps

Que faire, en tant que parents, si votre enfant a des symptômes communs aux trois maladies ? Un test Covid tout d’abord afin de déterminer si l’enfant doit être isolé.

“Le traitement de la plupart des maladies respiratoires est similaire : il repose principalement sur la prise en charge des symptômes, explique Brenda L. Tesini, chercheuse, au Manuel MSD. Cela signifie qu’il n’est pas toujours nécessaire de réaliser des tests de dépistage pour déterminer quel virus en particulier est responsable des symptômes.” Et ce, d’autant plus, qu’il est courant que les enfants aient plusieurs virus à la fois.

“Pour récapituler : Si vous remarquez que votre jeune enfant a des difficultés à respirer, rendez-vous immédiatement aux urgences, conclut Brenda L. Tesini. Sinon, vous pouvez commencer par appeler votre généraliste ou votre pédiatre afin de déterminer quel traitement administrer et si une visite est nécessaire.”