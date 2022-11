Bronchiolite, Covid ou grippe ? Un test 3 en 1 bientôt disponible pour vos enfants

L'ESSENTIEL Trois virus respiratoires circulent activement en France en ce mois de novembre 2022 : le VRS responsable de la bronchiolite, le Covid-19 et la grippe.

Un nouveau test antigénique acutellement en phase d'essai en France, permettrait de diagnostiquer l'une des trois maladies chez les enfants.

La France, comme de nombreux autres pays européens, est actuellement touchée par plusieurs épidémies. La semaine dernière, Santé publique France observait toujours une forte augmentation des passages aux urgences et des hospitalisations pour bronchiolite chez les enfants de moins de deux ans. L’instance de santé a également annoncé que plusieurs régions de la métropole se trouvaient en situation “pré-épidémique” pour la grippe. Enfin, les cas d’infection liés au Covid-19 continuent de progresser, avec le 22 novembre 2022, un taux d’incidence en hausse de 34,6 % estimé sur les sept derniers jours.

Nez qui coule, fièvre, fatigue… Les symptômes ne sont pas toujours très significatifs pour savoir si un enfant souffre de telle ou telle autre maladie. À ce titre, un nouveau test pourrait bien soulager de nombreux parents et praticiens…

VRS, grippe, Covid : 3 virus identifiables grâce à un unique test

Ce nouveau test se présente sous la forme d’un tube que le patient doit insérer dans le nez, rapportent nos confrères de BFM TV. “Je le mets dans une narine, je tourne quatre fois”, explique aux caméras Hanna, une fillette de 8 ans. Ce dispositif n’est pas encore en vente, mais il est déjà testé par plusieurs praticiens. En tout, une centaine de centres et de structures pédiatriques disposent de cet outil en France, et plus d’un millier d’enfants ont été testés.

Pénurie de médicaments : éviter les prises inutiles d’antibiotiques

Le test pourrait aider les médecins à affiner leur diagnostic et de ce fait, proposer une prescription des plus judicieuses. “Il y a une tension d'approvisionnement d'amoxicilline chez l'adulte, mais aussi chez l'enfant. Ce triple test va permettre dans beaucoup de cas d'éviter une prise d'antibiotiques pour rien”, explique à la chaîne de télévision le pharmacien Pierre-Olivier Variot, président de l’Union des syndicats de pharmaciens d’officine (USPO).

Et pour cause, dimanche dernier, le ministre de la Santé François Braun s’est alarmé d’un risque de rupture de stock de plus en plus concret, lié à une hausse de la demande mais aussi à des failles dans la chaîne de production au niveau européen. L’amoxicilline est un antibiotique qui représente “environ 60 à 70 % des prescriptions en pédiatrie”, a indiqué à Libération Robert Cohen, président du Conseil national professionnel de la pédiatrie. “Manquer d’antibiotiques peut être très dangereux, ils font partie des piliers de la prévention et du traitement des maladies infectieuses”, a-t-il déclaré.