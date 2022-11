Covid-19 : être infecté plus d’une fois augmente le risque de problèmes de santé graves

L'ESSENTIEL Plus d'un demi-milliard de personnes dans le monde ont été infectées par le SRAS-CoV-2 au moins une fois, d'après le Coronavirus Resource Center.

Le laboratoire français Sanofi a obtenu l’autorisation de la Commission européenne pour son vaccin contre le Covid-19.

Etre infecté par le Covid-19 n'est pas anodin. Mais d’après une étude publiée dans la revue Nature, les personnes infectées à plusieurs reprises ont en outre davantage de risques d’avoir une série de problèmes de santé que celles qui ne l’ont eu qu’une seule fois.

Jusqu'ici il n'était pas clair si la réinfection ajoutait aux risques encourus après la première infection au Covid-19.

Les troubles provoqués par plusieurs infections au Covid-19 sont nombreux

La liste des séquelles que favorise une réinfection est longue : troubles pulmonaires, cardiovasculaires, hématologiques, diabétiques, gastro-intestinaux, rénaux, mentaux, musculo-squelettiques et neurologiques.

Dans le détail, les problèmes cardiaques et pulmonaires étaient plus de trois fois plus fréquents chez les personnes qui avaient été réinfectées. La réinfection a également favorisé les affections cérébrales, maladies rénales et le diabète, selon l’étude.

De plus, les risques augmentaient en fonction du nombre d'infections.

Omicron entraîne davantage de réinfection

Pour mener leurs travaux, les chercheurs américains ont analysé les données médicales de 5,8 millions de personnes, pourvues par le Département américain des anciens combattants. Plus de 443.000 personnes ont été testées positives au Covid-19 au moins une fois entre le 1er mars 2020 et avril 2022. Parmi elles, 41.000 ont eu le Covid plus d’une fois, plus de 93 % ont eu un total de deux infections, tandis que 6 % en ont eu trois et près de 1 % en ont eu quatre. Les 5,3 millions restants n’ont jamais contracté le Covid.

Ces résultats sont particulièrement inquiétants dans la mesure où les infections ont augmenté ces deux dernières années avec la mutation du virus et que la probabilité que le SRAS-CoV-2 continue à muter et reste une menace pendant des années, voire des décennies est réelle, alertent les auteurs de l'étude.

Les données suggèrent en effet que le risque de réinfection est particulièrement élevé avec le variant Omicron, qui s'est révélé capable d'échapper à l'immunité d'une infection antérieure.