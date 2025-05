Covid-19, grippe : la vaccination liée à des changements mineurs du cycle menstruel

L'ESSENTIEL Les femmes ayant reçu uniquement le vaccin contre la grippe ont vu la durée de leur cycle menstruel augmenter de 0,40 jour.

Celles vaccinées simultanément contre la grippe et la Covid-19 ont connu une hausse moyenne de 0,49 jour.

Des changements menstruels ont été constatés avec la vaccination pendant la phase folliculaire, mais pas pendant la phase lutéale.

"De nombreuses recherches ont établi un lien entre la vaccination contre la Covid-19 et les troubles menstruels. Des données sur l’impact éventuel d’autres vaccins sur la santé menstruelle sont nécessaires pour informer les personnes sur les effets à prévoir et pour répondre aux réticences vaccinales", selon des chercheurs de l'Oregon Health & Science University (États-Unis). Dans une étude, ils ont ainsi voulu évaluer l’association entre la variation de la durée du cycle menstruel et la vaccination contre la grippe, avec ou sans administration concomitante d’un vaccin contre le coronavirus.

Après la vaccination, la durée du cycle menstruel augmente temporairement de moins d'un jour

Pour les besoins des travaux, l’équipe a suivi 1.501 femmes âgées de 18 à 45 ans, qui n’avaient pas eu recours à la contraception hormonale et utilisaient une application pour suivre leur cycle menstruel. La durée moyenne de celui-ci était comprise entre 24 et 38 jours sur trois cycles consécutifs avant la vaccination. Au total, 791 adultes ont reçu le vaccin antigrippal seul et 710 ont bénéficié des vaccins contre la grippe et la Covid-19 le même jour. "Les modifications de la durée du cycle ont été modélisées, en tenant compte de l'âge et de la catégorie d'indice de masse corporelle. Une modification cliniquement significative de la durée du cycle a été définie comme une augmentation de huit jours ou plus. La phase menstruelle au moment de la vaccination (folliculaire ou lutéale) a été évaluée."

Les résultats, publiés dans la revue JAMA Network Open, que les personnes vaccinées uniquement contre la grippe ont connu une augmentation moyenne de la durée du cycle de 0,40 jour. Celles ayant reçu les deux vaccins simultanément ont connu une hausse moyenne de 0,49 jour. Selon les auteurs, aucune différence statistiquement significative n'a été constatée entre les deux groupes. Au total, 37 participantes ont fait face à une modification de la durée du cycle d'au moins 8 jours avec le vaccin antigrippal seul et 42 avec l'administration concomitante des deux vaccins.

Covid-19, grippe : "des changements menstruels avec la vaccination pendant la phase folliculaire"

"Des changements menstruels ont été observés avec la vaccination pendant la phase folliculaire, mais pas pendant la phase lutéale." Au cours du cycle suivant la vaccination, toutes les volontaires sont revenues à la longueur de leur cycle avant de recevoir les vaccins. "Ces résultats pourraient aider les cliniciens à confirmer l'utilité de la vaccination pour les patientes préoccupées par ses effets indésirables menstruels", peut-on lire dans les conclusions.