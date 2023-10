Ces régions du cerveau des femmes sont remodelées pendant le cycle menstruel

L'ESSENTIEL L'œstradiol et la progestérone sont deux hormones sexuelles.

La fluctuation de leur quantité durant le cycle menstruel impacte le cerveau des femmes.

Les régions du cerveau les plus impactées ont un lien avec la mémoire.

Sauf dans certains cas, le cycle menstruel d’une femme dure en moyenne 28 jours et se répète chaque mois. Tout au long de celui-ci, les hormones sexuelles évoluent. Des chercheurs de l'Institut Max Planck, en Allemagne, ont voulu comprendre leur impact sur le cerveau.

Les hormones sexuelles impactent le cerveau

D’après leurs résultats, publiés dans la revue Nature Mental Health, les régions du cerveau impliquées dans la mémoire seraient remodelées pendant le cycle menstruel en raison de ces fluctuations d’hormones.

De précédents travaux avaient déjà montré un lien entre la ménopause et le déclin cognitif. Mais, dans cette nouvelle étude, les scientifiques ont étudié les conséquences sur le cerveau durant les années de reproduction des femmes.

Pour cela, ils ont analysé des échantillons de sang de 27 participantes à six moments de leur cycle menstruel. En parallèle, ils ont étudié deux zones du cerveau, le lobe temporal médial et l’hippocampe, qui ont une quantité importante de récepteurs d’hormones sexuelles et qui ont un rôle essentiel dans la mémorisation.

En ce qui concerne les hormones sexuelles, les scientifiques ont analysé l'œstradiol et la progestérone. La première augmente au cours de la première moitié du cycle jusqu’à l’ovulation. La progestérone, quant à elle, est davantage présente durant la seconde moitié du cycle et, en plus de son rôle dans le système reproducteur, cette hormone a des effets anxiolytiques.

Deux hormones du cycle menstruel impactent le cerveau

"Certaines régions du lobe temporal médial, essentielles à la mémoire épisodique et la cognition spatiale, se développent lorsque les niveaux d'œstradiol sont élevés et ceux de progestérones faibles, c'est-à-dire que ces zones cérébrales se remodèlent en fonction du cycle menstruel, indique Julia Sacher, l’une des chercheuses, dans un communiqué. Nous souhaitons désormais comprendre si ces [adaptations en fonction du cycle] sont modifiées chez les personnes à risque de troubles de la mémoire et de troubles affectifs dans plusieurs études de suivi."

Les scientifiques estiment qu’il n’y a pas assez de recherches menées sur le cerveau des femmes en âge de se reproduire. “Même si les hormones sexuelles stéroïdes [l’un des types d’hormones sexuelles] impactent fortement l'apprentissage et la mémoire, moins de 0,5 % de la littérature en neuro-imagerie étudie les phases de transition hormonales, telles que le cycle menstruel, l'influence des contraceptifs hormonaux, de la grossesse et de la ménopause, conclut Julia Sacher. Pour identifier les mécanismes liés au risque et à la persistance de troubles de santé mentale, comme la dépression ou la maladie d'Alzheimer, nous avons besoin d'une compréhension plus approfondie de la façon dont le cerveau féminin en bonne santé s'adapte au changement."