Nausées des femmes enceintes : une hormone en cause ?

L'ESSENTIEL Au cours de la grossesse, les taux de l’hormone GDF15, qui agit sur le cerveau, augmentent.

Certaines femmes enceintes y sont plus sensibles que d’autres. C’est cela qui déclencherait l’hyperémèse gravidique.

Des niveaux élevés de l’hormone avant la grossesse offraient une protection contre cette complication.

Environ une grossesse sur 100 est affectée par l’hyperémèse gravidique, selon le CHU Sainte-Justine (Canada). Cette complication désigne des nausées et des vomissements sévères et persistants chez la femme enceinte. Elle peut entraîner "une perte de poids et une déshydratation. Un débalancement des électrolytes (sodium, potassium, chlore, magnésium, calcium, etc.) survient également. Le sommeil peut être affecté, ce qui cause de la fatigue, de l’irritabilité et des symptômes d’anxiété et de dépression."

Nausées et vomissements : certaines femmes plus sensibles à l’hormone GDF15

Récemment, Marlena Fejzo, chercheuse en obstétrique en Californie du Sud, a décidé d’étudier la cause de cette pathologie, car elle en a souffert. "Le facteur de différenciation de la croissance 15 (GDF15), une hormone connue pour agir sur le cerveau postérieur et provoquer des vomissements, est fortement exprimé dans le placenta et ses niveaux dans le sang maternel augmentent rapidement au cours de la grossesse", a-t-elle écrit avec son équipe dans une étude, publiée sur le site BioRxiv.

Selon les résultats, des niveaux plus élevés de l’hormone GDF15 dans le sang des futures mamans étaient associés à des vomissements. Ces taux étaient encore plus élevés chez les patientes souffrant d’hyperémèse gravidique, qui sont plus sensibles à l'hormone. "Inversement, nous avons constaté que des niveaux plus faibles de GDF15 en l'absence de grossesse prédisposent les femmes à l'hypertension."

GDF15 : des niveaux élevés avant la grossesse protégeaient des nausées

En continuant leurs recherches portant sur 18.000 femmes écossaises, les scientifiques se sont aperçus les patientes ayant un fort taux d'hormone GDF15 avant leur grossesse souffraient moins de violentes nausées. "Nos résultats confirment le rôle causal de l’hormone GDF15 dans les nausées et vomissements durant la grossesse, la sensibilité maternelle, déterminée au moins en partie par l'exposition au GDF15 avant la grossesse, ayant une influence majeure sur la gravité de ces symptômes. Ils suggèrent également des approches fondées sur des mécanismes pour le traitement et la prévention de l’hyperémèse gravidique", ont conclu les scientifiques.