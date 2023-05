Grossesse : même à petites doses, le cannabis nuit au développement du fœtus

L'ESSENTIEL La consommation de cannabis au cours du premier trimestre de grossesse peut entraîner une réduction du poids du bébé.

Si l’exposition se poursuit au cours du deuxième trimestre, la circonférence de la tête du nourrisson diminue aussi.

Les femmes devraient arrêter de consommer du cannabis avant de tomber enceintes.

De plus en plus de femmes enceintes ont recours au cannabis à des fins récréatives pour soulager certains symptômes, notamment les nausées. "Avec la légalisation, il semble y avoir l'idée que c'est sans danger puisque c'est légal, et donc beaucoup de gens continuent à en consommer pendant la grossesse", a déclaré, au média américain CNN, Beth Bailey, professeur de psychologie et directeur de la recherche sur la santé des populations à l’université centrale du Michigan à Mount Pleasant (États-Unis).

Dans une récente étude, la chercheuse et son équipe ont voulu examiner si le moment de l'exposition au cannabis in utero avait un impact négatif sur la croissance fœtale et si ces effets sont globaux ou spécifiques à certains paramètres de croissance. Pour cela, les scientifiques ont analysé les dossiers médicaux de 109 femmes enceintes consommant du cannabis et ayant accouché dans une clinique du Central Michigan's College of Medicine. Ces données ont été comparées à celles de 171 personnes qui ne consommaient pas de cannabis.

Grossesse : la consommation de cannabis réduit le poids et la circonférence de la tête du bébé

D’après les résultats, publiés dans la revue Frontiers in Pediatrics, une consommation occasionnelle de cannabis peut réduire la croissance du fœtus. "Nous montrons que même lorsque la consommation de cannabis n'a lieu qu'au cours du premier trimestre de la grossesse, le poids à la naissance est considérablement réduit, de plus de 150 g en moyenne. Si cette exposition se poursuivait au cours du deuxième trimestre, la circonférence de la tête du nouveau-né diminuait également de manière significative", a expliqué Beth Bailey dans un communiqué. "Ces résultats sont importants, car la taille du nouveau-né est l'un des meilleurs indicateurs de la santé et du développement ultérieurs de l'enfant", a ajouté Phoebe Dodge, co-auteure des travaux.

"Arrêter de consommer du cannabis avant de tomber enceinte"

"La meilleure recommandation est de conseiller aux femmes d'arrêter de consommer du cannabis avant de tomber enceintes", a indiqué Phoebe Dodge. Elles devraient aussi être encouragées à ne plus en consommer le plus tôt possible durant la grossesse pour éviter les effets néfastes sur la santé et le développement du fœtus. "L'arrêt présente certains avantages pour les femmes qui commencent leur grossesse en consommant du cannabis", a spécifié la chercheuse.

Les auteurs précisent que, dans leur étude, ils ne disposaient pas d'informations sur la quantité de cannabis consommée par les participants, ni sur la fréquence de leur consommation. Ainsi, ils n'ont pas pu établir s'il existait un lien entre une forte consommation et des résultats plus prononcés en matière de croissance du nouveau-né. D'autres recherches sont nécessaires pour déterminer si c'est le moment ou la quantité de cannabis consommée qui est le plus important en ce qui concerne les effets sur la taille du bébé.