Grossesse : une carence en vitamine D augmente le risque d’obésité des garçons

L'ESSENTIEL Un lien entre carence en vitamine D pendant la grossesse et un risque accru d'obésité chez les garçons pendant l'enfance a été mis en lumière.

L'effet n'a pas été observé chez les petites filles.

Les chercheurs estiment que leur découverte offre un nouveau moyen de lutter contre l'obésité infantile.

La vitamine D - aussi surnommée la vitamine du soleil étant synthétisée par la peau lors d’une exposition aux rayons UVB - est essentielle à notre bonne santé, mais aussi à celle de notre progéniture. Des chercheurs espagnols ont découvert que les taux de la substance pendant la grossesse avaient un impact sur la croissance et l’adiposité des garçons plus tard.

Obésité : les garçons plus sensibles aux effets de la carence en vitamine D

Pour cette étude parue dans le journal Nutrients, les scientifiques ont suivi 2.027 paires mère-enfant. Les taux de vitamine D des femmes étaient mesurés à 13 semaines de grossesse. 17,5 % des futures mamans présentaient une carence en vitamine D3 (< 20 ng/mL). La croissance et l’IMC des enfants étaient relevés jusqu’à l'âge de 11 ans.

Les résultats ont montré que la carence en vitamine D3 était associée à un IMC score Z (c'est-à-dire l'IMC en fonction de l’âge de l’enfant) et un pourcentage de masse graisseuse plus élevés chez les garçons. Les bébés masculins avaient aussi un risque accru de souffrir de surpoids entre 7 et 11 ans. Les scientifiques n’ont pas observé la même association chez les filles.

"Nos résultats confirment un effet de programmation spécifique au sexe des niveaux de vitamine D3 en début de grossesse sur la composition corporelle de la progéniture jusqu'à la fin de l'enfance observé chez les garçons", écrivent les auteurs dans leur article.

Lutte contre l’obésité : la carence en vitamine D, un facteur de risque modifiable

Découvrir un lien entre surpoids pendant l'enfance et la carence maternelle en vitamine D concentré uniquement sur la gent masculine a surpris les chercheurs. Toutefois, ils ont émis une hypothèse après avoir repris des études in vitro et animales antérieures.

"Une explication est que cela repose sur la régulation par la testostérone du métabolisme de la vitamine D dans le placenta. Il a été suggéré que la testostérone diminue la synthèse et/ou augmente le catabolisme (l'ensemble des réactions de dégradations moléculaires de l'organisme, NDLR) du calcitriol (forme hormonalement active de la vitamine D, NDLR) en affectant l'expression de gènes clés impliqués dans sa synthèse ou son catabolisme".

Les chercheurs notent que les niveaux de vitamine D pendant la grossesse pourraient être un facteur de risque facilement modifiable pour prévenir le surpoids chez l'enfant.